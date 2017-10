MANCHESTER – Manchester United disebut-sebut memiliki ketertarikan amat besar pada fullback kanan milik Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Meunier. Kubu Setan Merah bahkan kabarnya siap melemparkan penawaran pada bursa transfer musim dingin Januari 2018.

Meunier sendiri kini dikabarkan mulai gerah dengan situasinya di PSG. Pasalnya, pelatih Unai Emery mempunyai tendensi lebih memilih memasang Dani Alves di sektor bek kanan PSG.

Ya, semenjak kedatangan Alves dari Juventus di musim panas 2017, menit bermain Meunier memang menurun drastis bersama PSG. Dari 11 laga yang telah dihelat di ajang Liga Prancis musim ini, pemain berusia 26 tahun itu baru enam kali jadi starter.

Sementara di Liga Champions, Meunier sama sekali belum pernah bermain di musim ini! Ya, Emery selalu memainkan Alves di pentas Eropa.

Kondisi ini tentu sangat tidak ideal bagi Meunier. Pasalnya, tahun depan ia tentu ingin berlaga bersama TImnas Belgia di Piala Dunia.

Kondisi Meunier ini kabarnya mendapat perhatian dari Man United. Menurut laporan Express, kubu Setan Merah tertarik untuk mengakuisisi sang fullback pada Januari nanti.

Manajer Man United, Jose Mourinho, dikabarkan sangat menyukai gaya bermain Meunier. Untuk itu The Special One ingin eks pilar Club Brugge itu merapat ke Old Trafford sebagai suksesor jangka panjang bagi Antonio Valencia, yang kini telah berusia 32 tahun.

Untuk ukuran fullback, Meunier sendiri terbilang cukup tajam. Di musim ini, meski tidak selalu dipercaya jadi starter, Meunier telah mencetak tiga gol dari tujuh laga yang dilakoninya di semua kompetisi.

Bahkan, bersama Timnas Belgia di jeda internasional pada Agustus lalu, Meunier mencetak hattrick! Ya, ia mencetak trigol ketika Belgia menghancurkan Gibraltar 7-0. Meunier juga mencetak satu gol yang membantu Belgia menekuk tuan rumah Bosnia 4-3 pada awal bulan ini.

(rul)