AC Milan Menang 5-1 atas Frosinone, Gerry Cardinale Makin Yakin Rossoneri Bisa Juara Liga Italia 2026-2027

MILAN - Pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, menegaskan dirinya masih menargetkan Rossoneri bersaing memperebutkan Scudetto musim ini. Pernyataan tersebut disampaikan Cardinale selepas AC Milan melumat Frosinone 5-1 pada laga pekan ke-12 Liga Italia 2026-2027 di Stadion San Siro, Senin (23/11/2026) dini hari WIB.

Kemenangan telak atas Frosinone tercipta berkat kontribusi dua assist Adrien Rabiot serta lima pencetak gol berbeda di skuad asuhan Ruben Amorim. Hasil ini membawa AC Milan naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 27 poin, terpaut tiga angka dari AS Roma dan lima poin dari pemuncak klasemen, Lazio.

Cardinale mengakui dirinya tidak pernah merasa puas, namun menilai performa tim saat menghadapi Frosinone berbicara dengan sendirinya. Ia melihat skuad asuhan Amorim mulai menyatu sebagai tim yang solid dan berambisi menuntaskan perjuangan hingga akhir.

1. Peluang Scudetto

Memasuki November, Cardinale menilai perjalanan musim masih panjang dan menuntut peningkatan performa di setiap laga. Ia juga melihat dinamika menarik di Serie A akhir pekan ini yang menandakan adanya perubahan peta persaingan.

"Secara pribadi, saya masih berharap kami bersaing memperebutkan Scudetto, tetapi perjalanannya masih jauh. Satu pertandingan demi satu pertandingan. Sekarang fokusnya ada pada Liga Europa, dan seperti yang dikatakan Ruben, kami harus menjalani keduanya,” kata Cardinale, dikutip dari Football Italia, Senin (23/11/2026).

AC Milan. (Foto: Instagram/acmilan)

“Kompetisi Eropa itu penting, dan semuanya adalah ujian. Jika Anda ingin memenangkan Scudetto, Anda harus melangkah sampai akhir, dan itulah yang akan kami lakukan," tambahnya.

Setelah pesta gol di San Siro, AC Milan dijadwalkan bertandang ke markas Olympiacos untuk laga lanjutan Liga Europa 2026-2027 pada Jumat 27 November 2026. Skuad Amorim wajib tampil maksimal di Athena karena baru menelan dua kekalahan beruntun di fase liga melawan Bournemouth dan Ferencvaros.