Super League 2026-2027: Persib vs Bali United Berakhir Imbang 0-0 di Babak Pertama

BANDUNG – Persib Bandung dan Bali United bermain imbang tanpa gol di babak pertama pekan ke-10 Super League 2026-2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (22/11/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung berinisiatif untuk bermain ofensif sejak awal babak pertama. Maung Bandung, julukan Persib, sempat menciptakan kemelut di depan gawang yang berujung tendangan mendatar Sandy Walsh.

Namun, kiper Bali United Mike Hauptmeijer mampu mengantisipasi serangan itu dengan baik. Setelah momen tersebut, Bali United justru berhasil mengambil alih kendali permainan.

Irfan Jaya, Rahmat Arjuna, dan Tim Geypens menjadi motor serangan utama tim berjuluk Serdadu Tridatu itu. Berkali-kali, Bali United menciptakan peluang melalui skema serangan cepat maupun tendangan spekulatif dari luar kotak penalti.

Akan tetapi, lini pertahanan Persib Bandung masih tampil disiplin. Memasuki pertengahan babak pertama, Serdadu Tridatu terus mengurung pertahanan tuan rumah.