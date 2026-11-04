Jadwal Liga Champions 2026-2027 Malam Ini: AEK Athena vs Real Madrid hingga Slavia Praha vs Arsenal!

SEBANYAK sembilan pertandingan lanjutan matchday keempat Liga Champions 2026-2027 digelar pada Kamis, 5 November 2026 dini hari WIB. Laga-laga besar digelar dan membuat pertandingan dijamin berlangsung menarik.

1. Dua Klub Eropa Langsung Unjuk Gigi

Real Madrid dan Liverpool kompak memainkan Kick Off pukul 00.45 WIB. Namun, kedua tim tidak saling bertemu. Liverpool tandang ke markas Fenerbahce, sedangkan Real Madrid melawat ke kandang AEK Athena.

Real Madrid tampil ganas di Liga Champions 2026-2027

Real Madrid dan Liverpool kompak memenangkan tiga laga awal Liga Champions 2026-2027. Melihat performa di tiga laga awal, Real Madrid dan Liverpool berpeluang menang di matchday keempat Liga Champions 2026-2027.

2. Momentum Kebangkitan Manchester City

Manchester City yang baru saja kalah 0-1 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2026-2027, mencoba bangkit. Laga menghadapi RB Leipzig di markas lawan pada Kamis 5 November 2026 pukul 03.00 bisa dijadikan ajang Kebangkitan.

Kebetulan, Manchester City juga wajib menang jika ingin menjaga peluang finis delapan besar yang menggaransi tiket lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2026-2027. Manchester City pantang terpeleset lagi karena sudah kalah satu kali dari tiga laga yang dijalani.

Manchester City terpantau kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain (PSG), meski di dua laga lain menang 2-0 atas FC Porto dan menghancurkan AEK Athena 5-1. Menarik menanti performa tim-tim di atas lanjutan Liga Champions 2026-2027.