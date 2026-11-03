Prediksi Manchester United vs AS Roma di Liga Champions 2026-2027: Setan Merah Kali Lagi?

MANCHESTER – Pertandingan krusial matchday keempat fase liga Liga Champions 2026-2027 akan menyajikan duel sengit antara Manchester United vs AS Roma di Old Trafford pada Rabu 4 November 2026 dini hari WIB. Tuan rumah yang tengah terpuruk di peringkat ke-20 klasemen sementara Liga Champions musim ini dituntut bangkit demi menyelamatkan nasib pelatih Michael Carrick dari ancaman pemecatan.

Sebaliknya, AS Roma melangkah ke Inggris dengan kepercayaan diri tinggi usai merangkai lima pertandingan tanpa kekalahan. Tim asuhan Gian Piero Gasperini bertekad memanfaatkan keterpurukan Setan Merah untuk merangsek dari posisi ke-15 papan klasemen.

1. Krisis Terburuk Setan Merah

Performa Manchester United berada di titik terendah setelah melewati sembilan laga beruntun tanpa kemenangan di semua kompetisi, catatan terburuk klub sejak 1988. Usai menang 4-0 atas tim debutan Sabah FK pada September lalu, pasukan Carrick secara mengecewakan harus menelan kekalahan dari Atletico Madrid (0-2) dan Como (1-4) di Liga Champions.

Situasi di kompetisi domestik tak kalah memprihatinkan. Usai digulung Bournemouth 0-3 dan takluk 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge, Red Devils kini terdampar di posisi ke-17 Liga Inggris 2026-2027 dengan mengoleksi tujuh poin dari sembilan pertandingan, hanya unggul selisih gol dari zona degradasi. Kekalahan atas Roma diyakini bisa menjadi laga terakhir bagi Carrick.

Bicara kompisisi skuad, tuan rumah pun dipastikan tidak diperkuat Patrick Dorgu, Luke Shaw, dan Benjamin Sesko karena cedera, sementara kondisi Marcus Rashford serta Amad Diallo masih diragukan. Di sisi lain, Lisandro Martinez yang terkena kartu merah di liga domestik tetap bisa dipasang di benteng pertahanan bersama Harry Maguire.

Chelsea vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Carrick diprediksi bakal mengandalkan Bruno Fernandes untuk mengorkestrasi lini tengah bersama Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, dan Andrey Santos guna melayani Bryan Mbeumo di barisan depan.

2. Ketajaman Giallorossi

AS Roma menunjukkan tren positif di kompetisi domestik dengan bertengger di peringkat ketiga Serie A lewat raihan 24 poin dari 10 pertandingan. Di ajang Liga Champions, Giallorossi telah mengumpulkan empat poin berkat hasil imbang 1-1 kontra Fenerbahce dan kemenangan telak 4-0 atas Slovan Bratislava, meski sempat kalah tipis 3-4 dari Real Madrid.