Prediksi Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions 2026-2027: Blaugrana Bakal Pesta Gol?

BARCELONA – Pertandingan sengit Liga Champions 2026-2027 siap tersaji pada Rabu 4 November 2026 dini hari WIB, ketika Barcelona meladeni perlawanan Aston Villa di Stadion Camp Nou. Laga ini menjadi panggung kembalinya pelatih Unai Emery ke lokasi La Remontada untuk menguji konsistensi timnya di level tertinggi kompetisi antarklub Eropa.

Aston Villa melangkah ke Catalunya membawa rekor sempurna melalui tiga kemenangan beruntun di fase liga Liga Champions 2026-2027. Di sisi lain, laju tak terkalahkan tim tuan rumah baru saja terhenti di markas sang juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG), pada matchday ketiga lalu.

1. Kondisi Tim

Kekalahan 2-4 dari PSG sempat memicu periode sulit bagi sang juara bertahan La Liga. Anak asuh Hansi Flick bahkan sempat menelan kekalahan lagi dengan skor 1-2 dari Real Madrid dalam laga El Clasico di Camp Nou. Meski demikian, Blaugrana langsung bangkit lewat kemenangan telak 6-1 atas Deportivo Alaves di pentas domestik.

Masalah utama Barcelona terletak pada kerapuhan pertahanan yang belum mencatatkan clean sheet dalam lima laga terakhir. Walau begitu, rekor kandang Barca sangat tangguh dengan catatan tak terhitung kalah dari 15 laga UEFA berturut-turut saat menjamu wakil Inggris.

Aston Villa datang setelah menumbangkan Club Brugge, Fenerbahce, dan Viking FK. Produktivitas 12 gol membawa skuad besutan Emery bertengger di posisi kedua klasemen sementara fase liga.

Sundulan Erling Haaland menyamakan skor laga Aston Villa vs Manchester City (Foto: Premier League)

Meski sempat menaklukkan Manchester City, The Lions tengah menghadapi penurunan performa usai disingkirkan Bournemouth di Piala Liga Inggris 2026-2027 dan ditahan imbang 1-1 oleh Fulham di Premier League. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim sendiri terjadi pada final Piala Super Eropa 1983 yang dimenangi Aston Villa dengan agregat 3-1.

2. Daftar Absen

Tuan rumah dipastikan tampil tanpa Dani Olmo yang mengalami cedera otot adduktor. Sejumlah nama lain seperti Xavi Espart, Andreas Christensen, Roony Bardghji, Eric Garcia, dan Jules Kounde juga masih terpaksa berada di ruang perawatan.