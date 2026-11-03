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Shayne Pattynama Belum Tentu Main di Laga PSMS Medan vs Persija Jakarta, Ini Penyebabnya!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |08:55 WIB
Shayne Pattynama Belum Tentu Main di Laga PSMS Medan vs Persija Jakarta, Ini Penyebabnya!
Shayne Pattynama belum pernah tampil bersama Persija Jakarta musim ini. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
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ASISTEN pelatih Persija Jakarta, Choi In-cheol, belum mau membocorkan apakah Shayne Pattynama akan turun atau tidak saat timnya melawan PSMS Medan. Ia harus melihat kebutuhan Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- lebih dahulu sebelum membuat keputusan.

Laga PSMS Medan vs Persija Jakarta merupakan matchday pertama Grup A I.League Cup 2026-2027. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa (3/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Shayne Pattynama berjuang mendapatkan tempat di Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)
Shayne Pattynama berjuang mendapatkan tempat di Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@persija)

1. Shayne Pattynama Proses Peningkatan Fisik

Choi In-cheol mengatakan kondisi fisik Shayne Pattynama sudah mengalami kemajuan.  Ia pun dibawa Persija Jakarta ke Medan untuk menjalani laga pembuka I.League Cup 2026-2027.

Dalam laga nanti, Persija Jakarta tidak didampingi sang pelatih, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sedang mengalami masalah kesehatan dan perannya digantikan Choi In-cheol.

"Mengenai Shayne, untuk turnamen ini memang kami bawa. Namun, saat ini ia dalam proses meningkatkan kondisi fisiknya," kata Choi In-cheol dalam konferensi pers jelang laga PSMS Medan vs Persija Jakarta.

2. Persija Jakarta Bawa 19 Pemain ke Medan

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan 11 pemain yang akan diturunkan harus melihat kesiapan para personel menjelang laga. Untuk menjalani laga melawan PSMS Medan, Persija Jakarta memboyong 19 pemain.

 

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