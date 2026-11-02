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Tak Gentar, PSMS Medan Siap Jamu Persija Jakarta di Laga Pembuka I.League Cup 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |16:13 WIB
Tak Gentar, PSMS Medan Siap Jamu Persija Jakarta di Laga Pembuka I.League Cup 2026-2027
PSMS Medan siap meladeni Persija Jakarta di laga pembuka I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@official_psmsmedan)
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DELI SERDANG – PSMS Medan tidak gentar dengan Persija Jakarta jelang pertemuan di laga pembuka I.League Cup 2026-2027. Pelatih Eko Purdjianto mengaku timnya siap menampilkan kejutan.

Duel PSMS Medan vs Persija Jakarta itu merupakan pembuka Grup A I.League Cup 2026-2027. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Selasa 3 November 2026 pukul 19.00 WIB.

Susunan pemain PSMS Medan di Divisi Championship 2026-2027 (Foto: Instagram/@official_psmsmedan)
Susunan pemain PSMS Medan di Divisi Championship 2026-2027 (Foto: Instagram/@official_psmsmedan)

Sebatas informasi, PSMS saat ini berkiprah di Divisi Championship. Sementara itu, Skuad Macan Kemayoran bermain di kasta tertinggi, yakni Super League 2026-2027.

1. Persiapan

Eko Purdjianto mengatakan, timnya sudah siap sepenuhnya untuk melawan Persija. Hal itu dikarenakan, PSMS melakukan persiapan dengan sangat baik.

"Persiapannya melawan Persija sangat baik. Kami sudah siapkan," kata Eko dalam konferensi pers, Senin (2/11/2026).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu menegaskan, PSMS tidak gentar dengan nama besar Persija. Ia optimistis Tim Ayam Kinantan akan memberikan perlawanan sepanjang 90 menit permainan.

 

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