Daftar 25 Pemain Persija Jakarta untuk I.League Cup 2026-2027: Ada Marselino Ferdinan dan Shayne Pattynama!

Persija Jakarta merilis daftar 25 nama pemain untuk Piala Liga Indonesia 2026-2027 atau I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

PERSIJA Jakarta merilis daftar 25 pemain untuk menyambut I.League Cup 2026-2027 atau Piala Liga Indonesia 2026-2027. Dua nama yakni Marselino Ferdinan dan Shayne Pattynama masuk skuad!

Marselino memang belum bergabung bersama Skuad Macan Kemayoran karena sedang pemulihan cedera. Kabarnya, pemain tersebut baru bisa memperkuat tim asuhan Shin Tae-yong, pada Desember 2026.

1. Diperkuat 3 Pemain Asing

Susunan pemain PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

Perlu diketahui, Persija akan diperkuat tiga pemain asing dalam I.League Cup 2026-2027 berdasarkan regulasi yang ada. Mereka adalah Kwon Chang-hoon, Kyohei Yoshino, dan Kerim Memija.

Persija menurunkan skuad terbaiknya dalam League Cup. Pasalnya, dari 25 nama tersebut mayoritas merupakan pemain lokal dan muda terbaik yang ada.

2. Menit Bermain

Shin memasukkan nama-nama yang menit bermain di Super League 2026-2027 seperti Aqil Savik, Andritany Ardhiyasa, Fajar Fathurrahman, Shayne Pattynama, hingga Eksel Runtukahu. Mereka pun punya kans mendapatkan jam terbang.

Selain itu, Shin turut membawa sejumlah pemain muda Persija. Mereka adalah Hafizh Rizkianur, Agi Firmansyah, Figo Dennis, Dia Syayid, Nathan Fariel, dan Farhan Sopiulloh.

Sementara sisanya merupakan pemain-pemain yang kerap tampil di Super League musim ini. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Arlyansyah Abdulmanan, Rayhan Hannan, dan Victor Dethan.