Jadwal I.League Cup 2026-2027 Hari Ini: Ada PSMS Medan vs Persija Jakarta!

Rayhan Hannan siap tempur di laga PSMS Medan vs Persija Jakarta. (Foto: Media Persija Jakarta)

JADWAL I.League Cup 2026-2027 yang berlangsung pada hari ini, Selasa (3/11/2026) akan diulas Okezone. Hari ini I.League Cup 2026-2027 resmi dimulai. Sebanyak enam pertandingan digelar pada pukul 16.00 dan 19.00 WIB.

Pukul 16.00 WIB melangsungkan dua pertandingan, yakni De Red FC vs PSM Makassar (Grup K) dan RANS Nusantara vs Arema FC (Grup L). Baru pada malam harinya, tim-tim yang tengah on fire di Super League 2026-2027 akan melakoni pertandingan.

Arema FC akan menghadapi RANS Nusantara FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

1. Persija Jakarta Tandang ke Markas PSMS Medan

Pemuncak klasemen sementara Super League 2026-2027, Persija Jakarta, akan tandang ke markas PSMS Medan. Laga digelar di Stadion Sumatera Utara, Sumatera Utara, Deli Serdang mulai pukul 19.00 WIB.

PSMS Medan yang bermain di kandang sendiri dijamin memberikan kesusahan kepada Persija Jakarta. Ayam Kinantan -julukan PSMS Medan- sedang menampilkan performa impresif di Liga 2 2026-2027.

Hingga pekan Kedelapan Liga 2 2026-2027, PSMS Medan duduk di posisi dua dengan 17 angka. PSMS Medan terpaut dua poin dari PSPS Pekanbaru di puncak.

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto, siap membawa skuad asuhannya menampilkan permainan terbaik melawan Persija Jakarta. Ia tak gentar sekalipun Persija Jakarta tengah memuncaki klasemen sementara Super League 2026-2027.