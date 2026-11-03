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Melbourne Victory vs Persib Bandung, Igor Tolic Incar Tiket ke 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |23:12 WIB
Melbourne Victory vs Persib Bandung, Igor Tolic Incar Tiket ke 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027!
Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengincar satu tiket ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
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MELBOURNE – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengincar satu tiket ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Maung Bandung berpotensi langsung lolos dari fase grup jika menang atas Melbourne Victory!

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Rectangular Stadium, Melbourne, Australia, Rabu 4 November 2026 pukul 14.45 WIB. Jika menang, Persib akan lolos ke 16 besar dengan modal 12 poin.

1. Evaluasi

Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)
Susunan pemain Persib Bandung vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Pangeran Biru saat ini di puncak klasemen sementara Grup E dengan koleksi sembilan poin. Persib menyapu bersih tiga pertandingan awal dengan kemenangan atas FC Seoul, The Cong-Viettel, dan Melbourne Victory.

Modal tersebut membuat Persib memiliki peluang besar untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih awal. Kemenangan di Australia juga akan membawa mereka menyamai pencapaian pada musim sebelumnya.

Meski sudah mengalahkan Melbourne Victory pada pertemuan pertama di Stadion Si Jalak Harupat, Persib tidak ingin menganggap remeh pertandingan tandang kali ini. Tolic menegaskan timnya tetap melakukan evaluasi untuk memperbaiki sejumlah kekurangan.

"Kami harus konsisten selama jalannya pertandingan. Kami menganalisis pertandingan, akan menunjukkannya pada para pemain malam ini,” kata Tolic, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (3/11/2026).

“Kami memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan, tapi saya pikir secara keseluruhan kami baik dan jika bisa mempertahankan hal-hal baik selama 90 menit, kami seharusnya bisa memenangkan pertandingan tersebut," imbuh pria asal Kroasia itu.

 

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