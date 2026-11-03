Marc Klok Ungkap Alasan Persib Bandung Tampil Serius di AFC Champions League 2 2026-2027

MELBOURNE – Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengungkap alasan timnya bermain serius di AFC Champions League 2 2026-2027. Membagi fokus di beberapa kompetisi sekaligus pun siap untuk dilakoni.

Persib baru saja menyelesaikan pertandingan kandang pekan kedelapan Super League 2026-2027 melawan Isenmulang Kalteng FC di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Minggu 1 November. Setelah itu, Maung Bandung langsung mempersiapkan diri untuk ACL 2 2026-2027.

1. Melbourne Victory

Susunan pemain Melbourne City vs FC Seoul di AFC Champions League 2 2026-2027 (Foto: AFC)

Persib akan bersua dengan Melbourne Victory dalam laga tandang ACL 2 di Stadion Rectangular Melbourne, Australia. Laga itu akan berlangsung Rabu 4 November 2026 pukul 14.45 WIB.

Jadwal yang padat membuat Persib harus menjalani pertandingan dengan jeda hanya dua hingga tiga hari. Kondisi tersebut menuntut tim untuk mengatur kebugaran pemain sekaligus menyesuaikan pendekatan taktik dalam setiap pertandingan.

2. Rotasi

Klok menilai rotasi dan pengelolaan energi menjadi faktor penting agar Persib mampu menjaga performa di dua kompetisi berbeda. Menurutnya, para pemain harus memiliki pendekatan realistis untuk menghadapi jadwal pertandingan yang cukup melelahkan.

"Ini bukan hal yang Persib main beda (antar dua kompetisi) ini hal yang kami persiapkan secara realistis,” kata Klok, dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (3/11/2026).

“Kalau main setiap dua hingga tiga hari, anda harus mengatur level energi, harus mengatur pendekatan taktiknya dan harus bisa bertahan untuk terus bermain dalam dua hingga tiga hari," imbuh pemain Timnas Indonesia itu.