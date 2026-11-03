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HOME BOLA LIGA CHAMPION

Masyarakat Australia Minta Rokok ke Fans Persib Bandung Jelang Laga Melbourne Victory vs Maung Bandung!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |09:55 WIB
Masyarakat Australia Minta Rokok ke Fans Persib Bandung Jelang Laga Melbourne Victory vs Maung Bandung!
Duel panas akan mempertemukan Melbourne Victory vs Persib Bandung di lanjutan AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Laman resmi Melbourne Victory)
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MASYARAKAT Australia dengan akun @official_lesdog, dikenal sering membahas stadion-stadion yang ada di Australia. Baru-baru ini, akun X Melbourne Victory, @gomvfc, mengatakan kuota untuk suporter Persib Bandung yang ingin menyaksikan laga Maung Bandung -julukan Persib Bandung- melawan tuan rumah Melbourne Victory di AAMI Park pada Rabu 4 November 2026 pukul 14.45 WIB akan ditambah.

@official_lesdog tiba-tiba mengeluarkan komentar nyeleneh. Ia siap menyaksikan laga Melbourne Victory vs  Persib Bandung jika diberikan rokok oleh suporter Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Masyarakat Australia berharap diberi rokok fans Persib Bandung. (Foto: X/@official_lesdog)
Masyarakat Australia berharap diberi rokok fans Persib Bandung. (Foto: X/@official_lesdog)

“Saya akan menyaksikan pertandingan ini jika fans Persib memberikan saya sebungkus *jar*m *lac* M*nth*l,” tulis @official_lesdog.

Ia paham rokok produksi Indonesia masuk kategori enak. Karena itu, tak heran akun di atas berharap mendapatkan hadiah rokok dari suporter Maung Bandung.

1. Fans Persib Serbu Melbourne

Sejak Senin 2 November 2026 pagi WIB, ratusan fans Persib Bandung tiba di Melbourne, Australia. Mereka antusias mendukung langsung tim kesayangan mereka di lanjutan AFC Champions League 2 2026-2027.

Dalam sejumlah video yang viral di media sosial, terlihat fans Maung Bandung memadati trem-trem yang ada di Kota Melbourne. Mereka berharap tim kesayangannya bisa minimal mencuri satu angka di markas Melbourne Victory.

 

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