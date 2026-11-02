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Jadwal Liga Champions 2026-2027 Pekan Ini: Manchester United vs AS Roma, Barcelona Jamu Aston Villa

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |15:06 WIB
Jadwal Liga Champions 2026-2027 Pekan Ini: Manchester United vs AS Roma, Barcelona Jamu Aston Villa
Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 pekan ini yang dimulai Rabu 4 November dini hari WIB (Foto: UEFA)
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JADWAL Liga Champions 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Ada sejumlah laga seru termasuk Manchester United vs AS Roma dan Barcelona menjamu Aston Villa.

Liga Champions 2026-2027 memasuki matchday empat. Seluruh pertandingan akan digelar 4-5 November dini hari WIB.

1. Rabu 4 November 2026

Liverpool menang 2-0 atas Brighton @LFC

Rangkaian pertandingan akan dibuka dengan Galatasaray vs VfB Stuttgart dan Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon. Kedua laga bakal dimainkan pada Rabu 4 November 2026 pukul 00.45 WIB.

Kemudian, tujuh pertandingan dihelat secara berbarengan pada Rabu 4 November 2026 pukul 03.00 WIB. Feyenoord menjamu Inter Milan lalu Atletico Madrid menyambut Bayern Munich.

Sementara, markas Barcelona didatangi Aston Villa. Man United, yang tengah terseok-seok di Liga Inggris 2026-2027, menjamu AS Roma di Stadion Old Trafford.

Juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG), bakal bertandang ke markas Villarreal. Lima pertandingan tersebut dijamin akan menghadirkan keseruan tersendiri.

 

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