Jadwal Liga Champions 2026-2027 Pekan Ini: Manchester United vs AS Roma, Barcelona Jamu Aston Villa

Simak jadwal Liga Champions 2026-2027 pekan ini yang dimulai Rabu 4 November dini hari WIB (Foto: UEFA)

JADWAL Liga Champions 2026-2027 pekan ini sudah diketahui. Ada sejumlah laga seru termasuk Manchester United vs AS Roma dan Barcelona menjamu Aston Villa.

Liga Champions 2026-2027 memasuki matchday empat. Seluruh pertandingan akan digelar 4-5 November dini hari WIB.

1. Rabu 4 November 2026

Rangkaian pertandingan akan dibuka dengan Galatasaray vs VfB Stuttgart dan Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon. Kedua laga bakal dimainkan pada Rabu 4 November 2026 pukul 00.45 WIB.

Kemudian, tujuh pertandingan dihelat secara berbarengan pada Rabu 4 November 2026 pukul 03.00 WIB. Feyenoord menjamu Inter Milan lalu Atletico Madrid menyambut Bayern Munich.

Sementara, markas Barcelona didatangi Aston Villa. Man United, yang tengah terseok-seok di Liga Inggris 2026-2027, menjamu AS Roma di Stadion Old Trafford.

Juara bertahan, Paris Saint-Germain (PSG), bakal bertandang ke markas Villarreal. Lima pertandingan tersebut dijamin akan menghadirkan keseruan tersendiri.