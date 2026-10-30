Hasil Java United vs Bhayangkara FC di Super League 2026-2027: Laskar Kepodang Menang 2-0, Yakob Sayuri Cetak Gol

Java United menang 2-0 atas Bhayangkara FC di Super League 2026-2027 di mana Yakob Sayuri sumbang 1 gol (Foto: Instagram/@java.utd)

SEMARANG – Hasil Java United vs Bhayangkara FC di Super League 2026-2027 sudah diketahui. Laga di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/10/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Laskar Kepodang Emas.

Dua gol Java United dicetak oleh Yakob Sayuri (11’) dan Lukas Brambilla (88’). Kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi sembilan klasemen Super League 2026-2027 dengan 10 poin.

Jalannya Pertandingan

Java United bermain ofensif sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Fabio Lefundes itu terpantau tidak kesulitan untuk membongkar pertahanan Bhayangkara FC.

Serangan masif membuat Java United sukses mencuri keunggulan. Pada menit ke-11, Yakob Sayuri (11') berhasil mencetak gol pembuka untuk Java United setelah menerima umpan terukur Ciro Alves.

Setelah gol itu, Bhayangkara FC mencoba bangkit dengan melancarkan serangan balik cepat. Namun, barisan pertahanan Java United mampu mengantisipasi dengan baik.

Jual beli serangan terjadi menjelang pertandingan babak pertama selesai. Akan tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga usai.

Berlanjut pada babak kedua, Java United kembali mendominasi sejak awal pertandingan. Meski demikian, pola serangan mereka kini sudah terbaca oleh The Guardians -julukan Bhayangkara FC.

Tekanan yang dilakukan Laskar Kepodang Emas -julukan Malut United- belum mampu menciptakan gol kedua. Di sisi lain, Bhayangkara FC mencoba untuk memaksimalkan serangan balik.