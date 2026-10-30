Kekuatan Netizen Indonesia! Emil Audero Pimpin Save of the Month Liga Spanyol 2026-2027 Edisi Oktober

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero, untuk sementara mendapatkan suara terbanyak kategori Save of the Month Liga Spanyol 2026-2027 edisi Oktober 2026. Dari 29.636 suara yang masuk pada Jumat (30/10/2026) siang WIB, 18.483 di antaranya atau 62,3 persen memilih Emil Audero (Rayo Vallecano)!

Membuntuti di posisi dua ada Andriy Lunin (9.310 suara – 31,3 persen) dan Angel Fortuno (1.873 suara – 6,3 persen). Kekuatan netizen Indonesia sangat berpengaruh karena sistem pemilihan dilakukan terbuka di laman atau website resmi Liga Spanyol. Padahal, tadi pagi, Emil Audero kalah jauh dari Lunin.

Emil Audero (kiri) berpeluang raih gelar save of the month Liga Spanyol 2026-2027 edisi Oktober 2026. (Foto: LaLiga)

1. Penyelamatan Penting Emil Audero di Laga Getafe vs Rayo Vallecano

Emil Audero masuk dalam daftar kandidat berkat aksi penyelamatan penting saat Rayo Vallecano bermain imbang 1-1 melawan Getafe pada 19 Oktober 2026. Dalam pertandingan tersebut, Emil Auderp memperlihatkan refleks cepat untuk menggagalkan peluang emas Getafe.

Ia berhasil menepis sundulan Enes Unal yang mengarah ke sudut kanan bawah gawangnya menggunakan tangan kanan. Bola hasil tepisan Emil Audero sempat membentur bagian dalam tiang gawang sebelum kembali mengarah kepadanya.

Kiper berusia 29 tahun itu kemudian sigap membuang bola dengan kaki sehingga Getafe hanya memperoleh tendangan sepak pojok. Penyelamatan tersebut menjadi salah satu alasan Emil Audero masuk dalam persaingan penghargaan bulanan Liga Spanyol. Aksi itu juga menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga Rayo Vallecano tetap bertahan hingga pertandingan berakhir dengan skor imbang.

Sementara itu, pesaing Emil, Andriy Lunin, masuk nominasi berkat penyelamatannya saat Real Madrid menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico. Kiper asal Ukraina tersebut berhasil menggagalkan sundulan bek Barcelona, Gerard Martin, yang mengarah ke sisi kanan gawangnya.

Kandidat lainnya adalah Angel Fortuno yang memperkuat Espanyol. Ia masuk dalam daftar nominasi setelah melakukan penyelamatan penting ketika timnya menghadapi Real Betis.

2. Voting Ditutup Kapan?

Penentuan pemenang penghargaan Save of the Month Liga Spanyol untuk Oktober 2026 akan dilakukan melalui mekanisme voting. Emil Audero harus bersaing dengan Lunin dan Fortuno untuk mendapatkan pengakuan atas penyelamatan terbaik sepanjang bulan tersebut.

Voting dapat dilakukan melalui link berikut: https://laliga.sh/d9YzWd. Voting akan ditutup pada Senin, 2 November 2026 malam WIB.

Jadi, ayo netizen Indonesia, bantu kiper Timnas Indonesia meraih penghargaan bergengsi di Spanyol. Kapan lagi kiper asal Indonesia mendapatkan trofi bergengsi di salah satu kompetisi sepakbola ternama Eropa.