Media Korea Selatan Ungkap Fakta Unik di Balik Kemenangan 5-0 FC Seoul atas The Cong-Viettel

HANOI – Kekalahan telak 0-5 yang dialami wakil Vietnam, The Cong-Viettel, saat menjamu FC Seoul pada laga ketiga Grup E AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 menjadi sorotan hangat media Korea Selatan (Korsel). Salah satu media terkemuka Korsel, OSEN, menyoroti sejumlah kejanggalan dan rekor unik yang tercipta dari duel yang berlangsung pada Selasa 28 Oktober 2026 malam WIB tersebut.

Dalam artikelnya yang berjudul kemenangan fantastis tim tamu, OSEN menggarisbawahi kebangkitan mengejutkan FC Seoul. Bagaimana tidak, klub raksasa K-League 1 tersebut sebelumnya sempat tampil memble tanpa mencetak satu gol pun dan menelan dua kekalahan beruntun di dua laga awal fase grup.

Namun, saat bersua Viettel di Vietnam, FC Seoul justru tampil sangat meledak-ledak. Mereka sukses menyarangkan lima gol sekaligus ke gawang tuan rumah lewat lima pencetak gol yang berbeda, masing-masing dicatatkan oleh Moon Seon-min dan kawan-kawan.

1. Lumpuh Total Meski Unggul Jumlah Pemain

Paradoks unik lainnya yang disorot media Korea Selatan adalah ketidakmampuan Viettel memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di paruh kedua. Pemain FC Seoul, Yazan Al-Arab, diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua pada menit ke-66.

Meski unggul jumlah pemain selama lebih dari 20 menit sisa laga, Viettel tetap gagal mencetak gol penghibur. Ketidakmampuan membalas gol memperlihatkan tumpulnya lini serang sekaligus buruknya kreativitas serangan wakil Vietnam tersebut.

Cong-Viettel FC vs FC Seoul. (Foto: Instagram/fcseoul)

Rapuhnya barisan pertahanan Viettel bahkan sudah terlihat sejak babak pertama, di mana mereka harus memungut bola dari gawangnya sebanyak empat kali hanya dalam rentang waktu 34 menit. Lini belakang Viettel terbukti sangat kewalahan meredam umpan-umpan terobosan serta pergerakan cepat para penyerang FC Seoul.