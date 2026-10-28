Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lupakan Kekalahan Pahit dari Persebaya, Madura United Alihkan Fokus Tatap Laga Kontra PSM Makassar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |18:18 WIB
Lupakan Kekalahan Pahit dari Persebaya, Madura United Alihkan Fokus Tatap Laga Kontra PSM Makassar
Madura United siap bangkit usai kalah dari Persebaya. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
A
A
A

BANGKALAN - Usai menelan kekalahan pahit dari Persebaya Surabaya, Madura United bergerak cepat mengalihkan fokus untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Pelatih Madura United, Jose 'Ze' Gomes, menegaskan timnya enggan meratapi hasil buruk dan memilih langsung tancap gas mempersiapkan skuad demi mengamankan poin penuh.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu 31 Oktober 2026 mendatang. Laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan Madura United setelah menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya (1-3) di pekan sebelumnya.

Jose Gomes memilih mengalihkan perhatian timnya ke pertandingan berikutnya tanpa memberikan waktu istirahat panjang. Keputusan tersebut diambil agar para pemain segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri untuk kembali meraih hasil positif.

1. Tancap Gas Tanpa Jeda Istirahat

Luiz Marcelo Morais dos Reis alias Lulinha dan rekan-rekannya langsung kembali ke Madura setelah pertandingan berakhir. Setibanya di Madura, skuad Laskar Sape Kerrab langsung menggelar latihan pada Selasa 27 Oktober 2026. Sesi latihan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PSM Makassar.

PSS Sleman vs Madura United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
PSS Sleman vs Madura United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)

"Langkah cepat ini kami lakukan sebagai upaya dan wujud kesungguhan kami untuk bangkit. Kami memilih langsung mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya," ungkap Jose Gomes, dilansir dari PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (28/10/2026).

Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, berharap kekalahan dalam Derby Suramadu melawan Persebaya bisa menjadi bahan evaluasi bagi tim. Dia ingin para pemain segera memperbaiki kekurangan agar mampu menunjukkan performa yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/49/3250642/berikut_dua_pelatih_super_league_yang_dipecat_usai_kalah_dari_persija_jakarta-2Hp8_large.jpg
2 Pelatih Super League yang Dipecat Usai Kalah dari Persija Jakarta, Nomor 1 Dibantai di Kandang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250419/rizky_ridho-58Tt_large.jpg
Pemicu Kebangkitan Persija Jakarta saat Tekuk Persik Kediri, Rizky Ridho Puji Peran Penting Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250455/persik_kediri-nLPl_large.jpg
Tumbang di Markas Persija Jakarta, Marcos Reina Tetap Apresiasi Perjuangan Skuad Persik Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/49/3250376/rizky_ridho-2xlY_large.jpg
Buntut Konser Musik, Persija Jakarta Keluhkan Kualitas Rumput Lapangan JIS yang Buruk
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/28/51/1765543/gelar-turnamen-jaya-tennis-championship-2026-pengusaha-muda-hipmi-jaya-bedah-masa-depan-bisnis-olahraga-sap.webp
Gelar Turnamen Jaya Tennis Championship 2026, Pengusaha Muda HIPMI Jaya Bedah Masa Depan Bisnis Olahraga
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/16/persib_bandung.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persib Vs Melbourne Victory di ACL Two Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement