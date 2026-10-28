Lupakan Kekalahan Pahit dari Persebaya, Madura United Alihkan Fokus Tatap Laga Kontra PSM Makassar

BANGKALAN - Usai menelan kekalahan pahit dari Persebaya Surabaya, Madura United bergerak cepat mengalihkan fokus untuk menghadapi PSM Makassar pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Pelatih Madura United, Jose 'Ze' Gomes, menegaskan timnya enggan meratapi hasil buruk dan memilih langsung tancap gas mempersiapkan skuad demi mengamankan poin penuh.

Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- dijadwalkan bertandang ke Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu 31 Oktober 2026 mendatang. Laga tersebut akan menjadi momentum kebangkitan Madura United setelah menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya (1-3) di pekan sebelumnya.

Jose Gomes memilih mengalihkan perhatian timnya ke pertandingan berikutnya tanpa memberikan waktu istirahat panjang. Keputusan tersebut diambil agar para pemain segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri untuk kembali meraih hasil positif.

1. Tancap Gas Tanpa Jeda Istirahat

Luiz Marcelo Morais dos Reis alias Lulinha dan rekan-rekannya langsung kembali ke Madura setelah pertandingan berakhir. Setibanya di Madura, skuad Laskar Sape Kerrab langsung menggelar latihan pada Selasa 27 Oktober 2026. Sesi latihan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bangkalan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PSM Makassar.

PSS Sleman vs Madura United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)

"Langkah cepat ini kami lakukan sebagai upaya dan wujud kesungguhan kami untuk bangkit. Kami memilih langsung mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya," ungkap Jose Gomes, dilansir dari PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (28/10/2026).

Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, berharap kekalahan dalam Derby Suramadu melawan Persebaya bisa menjadi bahan evaluasi bagi tim. Dia ingin para pemain segera memperbaiki kekurangan agar mampu menunjukkan performa yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya.