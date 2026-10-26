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Menang Telak 4-0 atas Dewa United, Pelatih Interim  Andre Caldas Ungkap Kunci Kebangkitan Arema FC

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |19:10 WIB
Menang Telak 4-0 atas Dewa United, Pelatih Interim  Andre Caldas Ungkap Kunci Kebangkitan Arema FC
Menang Telak 4-0 atas Dewa United, Pelatih Interim  Andre Caldas Ungkap Kunci Kebangkitan Arema FC (Instagram/@aremafcofficial)
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MALANG - Pelatih interim Arema FC, Andre Caldas, berhasil membawa timnya meraih kemenangan telak atas Dewa United. Dengan waktu persiapan yang mepet usai dipecatnya Marcos Santos, klub berjuluk Singo Edan itu justru berhasil menang 4-0 atas Dewa United!

Kedua tim bertemu pada pekan ketujuh Super League 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10/2026) kemarin.

1. Arema Menang Telak

Andre Caldas hanya memiliki waktu persiapan 2 hari selepas dipecatnya Marcos Santos imbas lima laga beruntun tanpa kemenangan. 

Kemenangan itu terasa istimewa karena diraih dalam situasi yang tidak ideal. Alih-alih melakukan perubahan besar dalam waktu singkat, Andre Caldas memilih membangun kembali keyakinan pemain terhadap kemampuannya sendiri.

"Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat baik. Sebelum laga dimulai, saya sempat berbicara yang perlu kami lakukan hanyalah membuat para pemain percaya pada diri pemain sendiri serta membiarkan bermain," kata pelatih asal Brasil itu, melansir laman iLeague, Senin (26/10/2026).

"Tentu saja, kami memiliki strategi, sudah tahu apa yang harus dilakukan sejak awal baik dalam situasi tertinggal maupun saat skor imbang, kami sudah menyiapkan langkah-langkahnya," ucapnya.

Arema FC vs Dewa United (Instagram/@aremafcofficial)
Arema FC vs Dewa United (Instagram/@aremafcofficial)

Hasilnya terlihat dari penampilan Arema FC yang mampu mencetak empat gol melalui dua gol Morais Careca serta masing-masing satu gol Samuel Otusanya dan Julian Guevara. Tidak hanya produktif, tim juga berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

Menurutnya, kemenangan tersebut bukan sekadar keberhasilan mengamankan tiga poin. Hasil itu menjadi penghargaan atas kerja keras seluruh anggota tim yang berusaha keluar dari tekanan.

"Saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa setiap pemain akan mendapatkan kesempatan. Jika Anda turun bermain selama lima menit, berikan yang terbaik. Jika 20 menit, berikan yang terbaik," ujar Andre Caldas.

"Jika 90 menit, berikan yang terbaik. Mereka semua melakukannya sebagai satu tim, sebagai satu kesatuan dan skor 4-0 itu adalah buah dari kerja keras tersebut," katanya.

 

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