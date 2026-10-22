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Bela Pelatih Manchester United, Legenda Liverpool: Tanpa Carrick, Fernandes Tak Akan Raih Gelar Pemain Terbaik!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |16:06 WIB
Bela Pelatih Manchester United, Legenda Liverpool: Tanpa Carrick, Fernandes Tak Akan Raih Gelar Pemain Terbaik!
Bela Pelatih Manchester United, Legenda Liverpool: Tanpa Carrick, Fernandes Tak Akan Raih Gelar Pemain Terbaik! (Dok Manchester United)
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JAKARTA - Legenda Liverpool, Jamie Carragher, mengecam Bruno Fernandes yang mengkritik pelatih Manchester United, Michael Carrick. Jamie Carragher pun menyinggung gelar pemain terbaik Liga Inggris musim lalu yang diraih Bruno Fernandes adalah berkat Michael Carrick. 

1. Fernandes Kritik Carrick

Bruno Fernandes mengkritik pelatihnya sendiri setelah Manchester United dibantai Como 1-4 pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027, Kamis (22/10/2026) dini hari WIB. 

Klub berjuluk The Red Devils itu bahkan tertinggal 4-0 terlebih dahulu berkat gol-gol yang dicetak Nico Paz (2', 57'), Anatasios Douvikas (49'), dan Jacobo Ramon (76'). Manchester United berhasil mencetak gol hiburan lewat Joshua Zirkzee pada injury time 90+1.

Fernandes enggan disalahkan dengan permainan buruk tersebut. Menurutnya, telunjuk harus diarahkan kepada pelatih dan stafnya karena mereka hanya menjalankan rencana.

Bruno Fernandes Kritik Taktik Michael Carrick
Bruno Fernandes Kritik Taktik Michael Carrick

“Itu adalah tanggung jawab pelatih dan staf untuk melihat (apa yang salah), bukan saya. Terkadang, Anda harus lebih berani di bawah tekanan (lawan), ambil risiko pressing tinggi, dan membuat mereka tidak nyaman,” kata Fernandes, usai pertandingan. 

Carragher pun mengecam Fernandes yang mengkritik taktik Carrick secara terbuka. 

"Minggu lalu kita bilang Lisandro Martinez sudah bertindak keterlaluan karena mengkritik petinggi klub, dan sekarang Bruno Fernandes melakukan hal yang sama—ini benar-benar memalukan," ujar Carragher, dikutip dari Sky Sports. 

2. Bela Carrick

Mantan pemain Liverpool itu pun menyinggung gelar pemain terbaik Liga Inggris 2025-2026 yang diraih Bruno Fernandes. Menurutnya, tanpa peran Carrick, gelar itu tak bakal diraih Bruno Fernandes. 

 

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