Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Bruno Fernandes Blak-blakan Kritik Taktik Michael Carrick

COMO – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, secara blak-blakan mengkritik taktik pelatih Michael Carrick usai kalah 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027. Ia berharap tim sedikit lebih berani dan mengambil risiko bukan hanya diam di tempat.

Duel Como 1907 vs Manchester United itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

Nico Paz beraksi di laga Como 1907 vs Manchester United (Foto: UEFA)

Empat gol Como disumbangkan Nico Paz (2’, 57’), Anastasios Douvikas (49’), dan Jacobo Ramon (76’). Sementara, Man United hanya bisa membalas lewat gol Joshua Zirkzee (90+1’).

1. Taktik

Bukan hanya soal skor akhir, performa Man United sepanjang 90 menit sungguh mengkhawatirkan. Bisa dibilang, pasukan Michael Carrick kalah segalanya dari Como 1907 yang notabene debutan di Liga Champions.

Taktik Carrick pun jadi sorotan. Sebab, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tampak tidak melancarkan pressing ke pemain-pemain Como sejak di pertahanan lawan. Mereka pun lebih memilih menunggu untuk menutup celah ketika sudah memasuki area sendiri.

Usai laga, Bruno Fernandes mengatakan, para pemain hanya mengikuti instruksi dari staf pelatih yang dipimpin Carrick. Ia blak-blakan mengkritik taktik tersebut.

“Itu adalah keputusan dari staf untuk tidak menekan saat satu lawan satu dan terkadang meninggalkan ruang di belakang dan berusaha mengambil bola,” papar Fernandes, dikutip dari BBC, Kamis (22/10/2026).