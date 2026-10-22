Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Bruno Fernandes Blak-blakan Kritik Taktik Michael Carrick

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |13:07 WIB
Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Bruno Fernandes Blak-blakan Kritik Taktik Michael Carrick
Bruno Fernandes blak-blakan mengkritik taktik Michael Carrick usai Manchester United dihajar Como 1907 1-4! (Foto: UEFA)
A
A
A

COMO – Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, secara blak-blakan mengkritik taktik pelatih Michael Carrick usai kalah 1-4 dari Como 1907 di Liga Champions 2026-2027. Ia berharap tim sedikit lebih berani dan mengambil risiko bukan hanya diam di tempat.

Duel Como 1907 vs Manchester United itu merupakan matchday 3 Liga Champions 2026-2027. Laga digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Rabu 21 Oktober 2026 malam WIB.

Nico Paz beraksi di laga Como 1907 vs Manchester United (Foto: UEFA)
Nico Paz beraksi di laga Como 1907 vs Manchester United (Foto: UEFA)

Empat gol Como disumbangkan Nico Paz (2’, 57’), Anastasios Douvikas (49’), dan Jacobo Ramon (76’). Sementara, Man United hanya bisa membalas lewat gol Joshua Zirkzee (90+1’).

1. Taktik

Bukan hanya soal skor akhir, performa Man United sepanjang 90 menit sungguh mengkhawatirkan. Bisa dibilang, pasukan Michael Carrick kalah segalanya dari Como 1907 yang notabene debutan di Liga Champions.

Taktik Carrick pun jadi sorotan. Sebab, Bruno Fernandes dan kawan-kawan tampak tidak melancarkan pressing ke pemain-pemain Como sejak di pertahanan lawan. Mereka pun lebih memilih menunggu untuk menutup celah ketika sudah memasuki area sendiri.

Usai laga, Bruno Fernandes mengatakan, para pemain hanya mengikuti instruksi dari staf pelatih yang dipimpin Carrick. Ia blak-blakan mengkritik taktik tersebut.

“Itu adalah keputusan dari staf untuk tidak menekan saat satu lawan satu dan terkadang meninggalkan ruang di belakang dan berusaha mengambil bola,” papar Fernandes, dikutip dari BBC, Kamis (22/10/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249485/calvin_verdonk_bermain_penuh_di_laga_losc_lille_vs_galatasaray_di_liga_champions_2026_2027-Qb2u_large.jpg
Calvin Verdonk Main 90 Menit di Laga LOSC Lille vs Galatasaray, Intip Statistiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249468/michael_carrick_bereaksi_terhadap_ancaman_pemecatan_setelah_manchester_united_kalah_1_4_dari_como_1907-yUWV_large.jpg
Terancam Dipecat Usai Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Michael Carrick: Ini Bukan Tentang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249457/como_1907_menang_4_1_atas_manchester_united-DJUu_large.jpg
Sempurna! 4 Klub Italia Kompak Menang di Liga Champions, Roma dan Como Pesta Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249446/mirwan_suwarso_bangga_como_1907_menang_4_1_atas_manchester_united_timnasxtra-aMZs_large.jpg
Senyum Semringah Presiden Mirwan Suwarso Lihat Como 1907 Permalukan Manchester United 4-1!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/21/11/1762881/hasil-liga-champions-psg-tekuk-barcelona-42-liverpool-dan-man-city-pesta-gol-erw.webp
Hasil Liga Champions: PSG Tekuk Barcelona 4-2, Liverpool dan Man City Pesta Gol
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/30/pelatih_timnas_jerman_julian_nagelsmann.jpg
Usai Dibantai Como, MU Dikabarkan Dekati Pelatih Jerman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement