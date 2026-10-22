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Senyum Semringah Presiden Mirwan Suwarso Lihat Como 1907 Permalukan Manchester United 4-1!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |09:38 WIB
Senyum Semringah Presiden Mirwan Suwarso Lihat Como 1907 Permalukan Manchester United 4-1!
Mirwan Suwarso bangga Como 1907 menang 4-1 atas Manchester United di Liga Champions 2026-2027. (Foto: X/@TimnasXtra)
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PRESIDEN Como 1907, Mirwan Suwarso, tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah sang klub menang 4-1 atas Manchester United dalam lanjutan matchday ketiga Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia pada Kamis (22/10/2026) dini hari WIB. Dalam tangkapan layar, ia melepaskan senyum semringah tanda bangga melihat Como 1907 mempermalukan Manchester United yang memiliki tiga trofi Liga Champions.

1. Dominasi Besar Como 1907

Como 1907 racikan Cesc Fabregas unggul statistik atas Manchester United. Nico Paz dan kawan-kawan unggul shot on target, yakni delapan berbanding empat. Selain itu, penguasaan bola Como 1907 juga mencapai 55 persen, berbanding 45 persen kepunyaan The Red Devils -julukan Manchester United.

Hasil Como 1907 vs Manchester United @Como_1907

Dominasi itu berefek kepada hasil positif yang didapat Como 1907 di lapangan. Como 1907 menang 4-1 atas Manchester United lewat gol-gol Nico Paz pada menit kedua dan 57, Anastasios Douvikas (49’) dan Jacobo Ramon (76’).

Sementara itu, gol tunggal Manchester United dicetak Joshua Zirkzee pada menit 90+1. Tambahan tiga poin membuat Como 1907 melesat ke posisi sembilan klasemen sementara Liga Champions 2026-2027 dengan enam angka.

Jika ingin lolos otomatis ke 16 besar Liga Champions 2026-2027, Como 1907 mesti finis di posisi delapan besar klasemen. Mumpung masih ada lima pertandingan tersisa di fase liga, peluang Como 1907 lolos ke 16 besar Liga Champions 2026-2027 terbuka lebar.

Bagaimana dengan Manchester United? Skuad asuhan Michael Carricck terlempar ke posisi 20 dengan tiga angka.

 

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