Fabregas Menyesal Minta Como Turunkan Tempo Permainan saat Unggul 4-0 atas Manchester United

Fabregas Menyesal Minta Como Turunkan Tempo Permainan saat Unggul 4-0 atas Manchester United (Instagram/@comofootball)

JAKARTA - Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, menyesal menginstruksikan tim asuhannya untuk mengendurkan permainan jelang pertandingan melawan Manchester United berakhir. Saat itu, Nico Paz dan kawan-kawang sedang unggul 4-0.

1. Como Bantai Manchester United

Como 1907 menghadapi Manchester United pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Kamis (22/10/2026) dini hari WIB.

Tim asuhan Cesc Fabregas itu tampil begitu percaya diri saat menjamu klub raksasa Inggris, Manchester United, di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Kamis (22/10/2026) dini hari. Como langsung unggul cepat lewat gol Nico Paz pada menit ke-2. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Pada awal babak kedua, pasukan Cesc Fabregas langsung menyengat. Anastasios Douvikas berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah setelah memaksimalkan umpan Nico Paz pada menit ke-49.

Como bantai Manchester United 4-1 (Instagram/@comofootball)

Nico Paz lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Manchester United. Ia berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-57 sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-0.

2. Fabregas Menyesal

Jacobo Ramon membuat tim tamu semakin muram lewat golnya pada menit ke-76. Unggul 4 gol atas Manchester United, Cesc Fabregas menginstruksikan tim asuhannya untuk menurunkan tempo permainan.

“Secara taktis, saya rasa tim memainkan pertandingan yang cukup baik,” ujar mantan bintang Arsenal dan Chelsea tersebut, melansir Sky Sports.

“Saya menyesali mungkin 10 menit terakhir, saat saya meminta tim untuk menurunkan tempo karena ada pertandingan lain yang menanti. Mungkin dengan keunggulan 4-0, mereka bisa saja melakukan sesuatu yang lebih baik,” ucapnya.