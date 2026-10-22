Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Fabregas Menyesal Minta Como Turunkan Tempo Permainan saat Unggul 4-0 atas Manchester United

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:32 WIB
Fabregas Menyesal Minta Como Turunkan Tempo Permainan saat Unggul 4-0 atas Manchester United
Fabregas Menyesal Minta Como Turunkan Tempo Permainan saat Unggul 4-0 atas Manchester United (Instagram/@comofootball)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Como 1907, Cesc Fabregas, menyesal menginstruksikan tim asuhannya untuk mengendurkan permainan jelang pertandingan melawan Manchester United berakhir. Saat itu, Nico Paz dan kawan-kawang sedang unggul 4-0. 

1. Como Bantai Manchester United

Como 1907 menghadapi Manchester United pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Kamis (22/10/2026) dini hari WIB. 

Tim asuhan Cesc Fabregas itu tampil begitu percaya diri saat menjamu klub raksasa Inggris, Manchester United, di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Kamis (22/10/2026) dini hari. Como langsung unggul cepat lewat gol Nico Paz pada menit ke-2. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. 

Pada awal babak kedua, pasukan Cesc Fabregas langsung menyengat. Anastasios Douvikas berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah setelah memaksimalkan umpan Nico Paz pada menit ke-49. 

Como bantai Manchester United 4-1 (Instagram/@comofootball)
Como bantai Manchester United 4-1 (Instagram/@comofootball)

Nico Paz lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Manchester United. Ia berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-57 sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-0. 

2. Fabregas Menyesal

Jacobo Ramon membuat tim tamu semakin muram lewat golnya pada menit ke-76. Unggul 4 gol atas Manchester United, Cesc Fabregas menginstruksikan tim asuhannya untuk menurunkan tempo permainan. 

“Secara taktis, saya rasa tim memainkan pertandingan yang cukup baik,” ujar mantan bintang Arsenal dan Chelsea tersebut, melansir Sky Sports.

“Saya menyesali mungkin 10 menit terakhir, saat saya meminta tim untuk menurunkan tempo karena ada pertandingan lain yang menanti. Mungkin dengan keunggulan 4-0, mereka bisa saja melakukan sesuatu yang lebih baik,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249503/bruno_fernandes_blak_blakan_mengkritik_taktik_michael_carrick_usai_manchester_united_dihajar_como_1907_1_4-yKxj_large.jpg
Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Bruno Fernandes Blak-blakan Kritik Taktik Michael Carrick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249485/calvin_verdonk_bermain_penuh_di_laga_losc_lille_vs_galatasaray_di_liga_champions_2026_2027-Qb2u_large.jpg
Calvin Verdonk Main 90 Menit di Laga LOSC Lille vs Galatasaray, Intip Statistiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249468/michael_carrick_bereaksi_terhadap_ancaman_pemecatan_setelah_manchester_united_kalah_1_4_dari_como_1907-yUWV_large.jpg
Terancam Dipecat Usai Manchester United Dipermalukan Como 1907 1-4, Michael Carrick: Ini Bukan Tentang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/261/3249457/como_1907_menang_4_1_atas_manchester_united-DJUu_large.jpg
Sempurna! 4 Klub Italia Kompak Menang di Liga Champions, Roma dan Como Pesta Gol
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/22/11/1763313/hasil-liga-champions-como-bantai-mu-41-arsenal-ditahan-bayern-amo.webp
Hasil Liga Champions: Como Bantai MU 4-1, Arsenal Ditahan Bayern
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/21/gischa_zayana.jpg
Target 7 Emas Terlampaui! Indonesia Masih Berpeluang Tambah Medali di Asian Para Games 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement