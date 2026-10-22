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Sempurna! 4 Klub Italia Kompak Menang di Liga Champions, Roma dan Como Pesta Gol

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:26 WIB
Sempurna! 4 Klub Italia Kompak Menang di Liga Champions, Roma dan Como Pesta Gol
Sempurna! 4 Klub Italia Kompak Menang di Liga Champions, Roma dan Como Pesta Gol (Instagram/@comofootball)
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JAKARTA - Empat klub Italia kompak meraih kemenangan pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027. Napoli, AS Roma, dan Como 1907 bahkan menang dengan mencetak 4 gol!

1. 4 Klub Italia Sempurna

Como 1907 dan Inter Milan mengikuti jejak AS Roma dan Napoli yang menang pada Rabu (21/10/2026) dini hari WIB. 

Tim asuhan Cesc Fabregas itu tampil begitu percaya diri saat menjamu klub raksasa Inggris, Manchester United, di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Kamis (22/10/2026) dini hari. Como langsung unggul cepat lewat gol Nico Paz pada menit ke-2. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. 

Pada awal babak kedua, pasukan Cesc Fabregas langsung menyengat. Anastasios Douvikas berhasil menggandakan keunggulan tuan rumah setelah memaksimalkan umpan Nico Paz pada menit ke-49. 

Nico Paz lagi-lagi menjadi mimpi buruk bagi lini belakang Manchester United. Ia berhasil mencetak gol keduanya pada menit ke-57 sehingga mengubah kedudukan menjadi 3-0. 

Jacobo Ramon membuat tim tamu semakin muram lewat golnya pada menit ke-76. The Reds Devils akhirnya mencetak gol hiburan lewat Joshua Zirkzee pada injury time 90+1. 

Pada pertandingan lainnya, Inter Milan susah payah menundukkan tamunya Shakhtar Donetsk. Berlaga di Stadion Giuseppe Meazza, tim tuan rumah justru kesulitan mengembangkan permainan. Babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. 

Saat Inter Milan butuh gol, Alessandro Bastoni justru diganjar kartu merah karena menerima kartu kuning kedua pada menit ke-68. Meski kalah jumlah pemain, tim asuhan Cristian Chivu berhasil mencetak gol lewat Carlos Augusto pada menit ke-77. Skor 1-0 pun bertahan hingga pertandingan berakhir. 

Atas hasil ini, Inter Milan berhasil meraih kemenangan pertamanya di Liga Champions 2026-2027. Ini juga sekaligus memperbaiki catatan 7 kekalahan dari 8 pertandingan terakhir di Liga Champions. 

 

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