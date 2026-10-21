Andoni Iraola Bongkar Resep Comeback Liverpool atas Villarreal: Main Lepas Usai Tertinggal 0-2!

JAKARTA - Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, menyebut kemenangan melawan Villarreal sangat berarti. Florian Wirtz dan kawan-kawan sempat tertinggal 2 gol lebih dulu lalu comeback menjadi 4-3.

Liverpool menghadapi Villarreal pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Anfield, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB.

1. Liverpool Comeback

Pada laga itu, Liverpool sempat dikejutkan tamunya Villarreal. The Reds tertinggal 2 gol lebih dulu lewat gol Georges Mikautadze (4') dan Sergi Cardona (29').

Liverpool kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada babak pertama lewat gol Alexis Mac Allister (36') dan Ronald Araujo (45+2).

Pada babak kedua, Liverpool sempat unggul 4-2 lewat gol Mac Allister (65') dan Florian Wirtz (68'). Jelang pertandingan berakhir, Villarreal memperkecil keadaan lewat gol Tanitoluwa Oluwaseyi.

Andoni Iraola menyebut pertandingan itu tidak membosankan. Ia juga memuji permainan tim asuhan Inigo Perez tersebut.

Pelatih Liverpool Andoni Iraola (Dok Liverpool)

"Pertandingan ini jelas tidak membosankan. Menurut saya, mereka jauh lebih baik daripada kami, terutama dalam 30-35 menit pertama hingga kedudukan 2-0," katanya dalam laman resmi Liverpool.

Namun, pada babak kedua, tim tuan rumah bangkit. Liverpool berhasil balik unggul menjadi 4-2.

"Kami tampil jauh lebih baik di babak kedua, khususnya selama 30-35 menit awal hingga terciptanya gol keempat," ucap Andoni Iraola.

Ia menjelaskan, tim asuhannya memulai pertandingan dengan terlalu santai, bahkan saat skor 4-2 pun situasinya belum benar-benar aman.

"Anda mungkin berpikir laga sudah berakhir, tetapi mereka terus menekan hingga menit terakhir karena mereka adalah tim yang sangat bagus," tutur Andoni Iraola.

"Saya sangat menghargai tiga poin ini karena hari ini kami menghadapi lawan yang benar-benar hebat. Saya tahu betul kualitas mereka. Itulah alasan mengapa kemenangan ini sangat berarti bagi kami," katanya.