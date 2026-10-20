Jelang Bentrok PSG vs Barcelona, Hansi Flick Lempar Pujian Setinggi Langit ke Luis Enrique

JAKARTA - Pelatih Barcelona, Hansi Flick, melemparkan pujian kepada pelatih PSG, Luis Enrique. Hal itu dilontarkannya jelang laga PSG vs Barcelona di Liga Champions 2026-2027.

Pertandingan PSG vs Barcelona bakal digelar di Stadion Parc des Princes, Rabu (21/10/2026) dini hari WIB. Kedua tim bertemu pada matchday ketiga Liga Champions 2026-2027.

1. Hansi Flick Puji Luis Enrique

Pelatih asal Jerman itu memuji keberhasilan Luis Enrique dalam menjuarai Liga Champions. Luis Enrique juga membawa PSG menampilkan permainan yang atraktif.

"Dia telah memenangkan dua Liga Champions berturut-turut, timnya telah memainkan sepak bola yang fantastis. Dia adalah pelatih yang luar biasa, salah satu yang terbaik," kata Hansi Flick, melansir Marca, Selasa (20/10/2026).

Ia menyoroti intensitas PSG. Bahkan, menurutnya, Luis Enrique bisa membuat PSG menjadi tim yang sangat fleksibel.

"Saya menyukai dinamisme dan intensitas timnya, bagaimana mereka mengambil risiko, bagaimana mereka bermain; tanpa ragu, mereka adalah tim yang sangat fleksibel. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik," ujarnya.

Hansi Flick menyebut duel melawan PSG sebagai sebuah ujian. Ia pun menilai PSG sebagai salah satu klub terbaik saat ini.

"Besok adalah ujian. Kami akan bermain melawan salah satu tim terbaik, jika bukan yang terbaik. Ini akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan level kami, seberapa jauh kami bisa melangkah. Setelah pertandingan ini, kami akan tahu banyak hal," ucapnya.

Pada laga nanti, pelatih asal Jerman itu menyebut Barcelona akan menampilkan gaya permainannya. Ia memuji kepercayaan diri tim asuhannya.

"Kami siap. Para pemain saya bersemangat untuk menghadapi PSG besok, tim fantastis dengan pelatih yang luar biasa," katanya.

Pada duel big match itu, Hansi Flick menyoroti vitalnya lini tengah. Pasalnya, kedua tim memiliki pemain berkualitas di lini tengah. Ia pun menekankan agar tim asuhannya tidak melakukan kesalahan saat menghadapi PSG.