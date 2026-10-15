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Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Setelah Menang 1-0 atas The Cong-Viettel FC

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |09:51 WIB
Hitung-hitungan Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027 Setelah Menang 1-0 atas The Cong-Viettel FC
Persib Bandung di ambang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
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HITUNG-hitungan Persib Bandung lolos 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027 setelah menang 1-0 atas The Cong-Viettel FC akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih kemenangan penting lewat eksekusi penalti Mariano Peralta pada menit 45 dalam laga yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 14 Oktober 2026 malam WIB.

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 dengan enam angka. Skuad asuhan Igor Tolic itu unggul dua angka atas Melbourne Victory di posisi dua.

Persib Bandung berpeluang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
Persib Bandung berpeluang lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)

Lanjut ke posisi tiga ada The Cong-Viettel FC dengan satu angka. Terakhir di posisi juru kunci ada FC Seoul dengan 0 poin.

1. Persib Bandung Hanya Butuh 2 Kemenangan untuk Lolos 16 Besar

Melihat kondisi di atas, Persib Bandung di atas angin untuk lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Dari empat laga tersisa, Mariano Peralata dan kawan-kawan hanya butuh mencetak dua kemenangan!

Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan jadwal sisa Persib Bandung? Persib Bandung akan menjamu Melbourne Victory pada 28 Oktober 2026, tandang ke markas Melbourne Victory (4 November 2026), kedatangan FC Seoul (25 November 2026) dan melawat ke kandang The Cong Viettel FC (2 Desember 2026).

Melihat jadwal sisa, Persib Bandung bisa meraih poin penuh saat menjamu Melbourne Victory dan FC Seoul. Jika memenangkan dua laga di atas, koleksi 12 poin yang disabet takkan menggeser Persib Bandung dari posisi dua besar yang menggaransi lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027.

 

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