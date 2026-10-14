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Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas The Cong-Viettel

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |21:42 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas The Cong-Viettel
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas The Cong-Viettel (Instagram/@persib)
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JAKARTA - Ranking Liga Indonesia di AFC Club Competition mengalami perubahan setelah Persib Bandung menang 1-0 atas The Cong-Viettel. Ranking Liga Indonesia naik 3 peringkat!

1. Peringkat Liga Indonesia

Persib menang 1-0 atas The Cong-Viettel pada matchday kedua Grup E AFC Champions League 2 2026-2027. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (14/10/2026) malam gol tunggal Mariano Peralta memastikan kemenangan Persib Bandung. 

Kemenangan Persib Bandung ini menambah perolehan Liga Indonesia di ranking AFC Club Competition. Liga Indonesia kini mengumpulkan 27.759 poin alias bertamba 1.000 setelah Persib menang atas The Cong-Viettel. 

Persib vs The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027 (@persib)
Persib vs The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027 (@persib)

Liga Indonesia kini menempati ranking 16 alias naik 3 peringkat dari posisi sebelumnya. Liga Indonesia naik menggeser Liga Oman, Bahrain, serta Kamboja. 

Namun, posisi Liga Indonesia di urutan 16 masih belum sepenuhnya aman. Pasalnya jarak antara peringkat 16-20 sangatlah tipis yakni hanya berjarak sekitar 1.000 poin. 

Sementara itu, poin Liga Indonesia masih terpaut cukup jauh dengan satu tingkat di atasnya yang kini ditempati Liga Singapura. Singapura mengumpulkan 35.088 poin. 

 

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