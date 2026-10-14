Klasemen Sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 Kelar Persib vs The Cong-Viettel

JAKARTA - Klasemen sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 kelar Persib vs The Cong-Viettel mengalami perubahan. Persib Bandung kini berada di puncak klasemen sementara Grup E AFC Champions League 2 2026-2027.

1. Persib Posisi Puncak

Persib berhasil memuncaki klasemen sementara setelah berhasil mengalahkan klub Vietnam The Cong-Viettel dengan skor 1-0. Gol tunggal Mariano Peralta pada menit ke-45 mengantarkan Persib meraih poin penuh, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Rabu (14/10/2026) malam.

Dengan hasil ini, Persib Bandung kini mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan. Klub berjuluk Maung Bandung itu menang atas FC Seoul (1-0) dan The Cong-Viettel (1-0).

Persib menggeser Melbourne Victory yang sebelumnya berada di puncak klasemen sementara. Klub Australia itu kini berada di urutan 2 dengan 4 poin hasil 1 menang dan 1 imbang.

Mariano Peralta di laga Persib Bandung vs The Cong-Viettel (@persib)

The Cong-Viettel berada di urutan ketiga dengan 1 poin hasil 1 imbang dan 1 kalah. Sementara klub Korea Selatan, FC Seoul, berada di posisi juru kunci klasemen sementara dengan 0 poin hasil 2 kali kalah.

Dengan hasil ini, peluang Persib Bandung untuk lolos ke putaran selanjutnya cukup terbuka. Pasalnya, 2 tim terbaik di tiap grup berhak lolos ke babak selanjutnya.