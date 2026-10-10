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Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2026-2027: Serdadu Tridatu Menang Telak 6-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |21:15 WIB
Hasil Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2026-2027: Serdadu Tridatu Menang Telak 6-1
Suasana laga Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
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GIANYAR Bali United mengamuk di markas sendiri usai menggulung Persijap Jepara dengan skor telak 6-1 pada pekan keempat Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu (10/10/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bali United tampil trengginas sejak awal babak pertama. Tim berjuluk Serdadu Tridatu tersebut langsung memegang kendali permainan dengan mengurung pertahanan lawan melalui variasi serangan dari berbagai sisi.

Persijap Jepara berupaya keras memperkuat lini pertahanan. Kendati demikian, gawang Sendri Johansah akhirnya jebol pada menit ke-38 lewat tembakan Jort van der Sande.

Empat menit berselang, giliran Remco Balk (42') yang sukses merobek jala gawang tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut. Keunggulan 2-0 untuk Bali United bertahan hingga paruh pertama usai.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Bali United yang tampil makin agresif kembali menambah pundi-pundi gol. Jort van der Sande (57') mencetak gol keduanya sekaligus membawa Serdadu Tridatu memimpin 3-0.

Bali United vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
Bali United vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

Laskar Kalinyamat yang tertinggal tiga gol berupaya bangkit dan keluar dari tekanan lewat skema serangan balik cepat.

Upaya tim tamu berbuah manis saat Juan Douglas (71') mencatatkan namanya di papan skor untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3.

 

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