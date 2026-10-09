Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta, Shin Tae-yong Bawa Kabar Baik

BANTUL – Persija Jakarta dipastikan sudah siap menjelang laga tandang krusial ke markas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2026-2027. Seluruh anggota Skuad Macan Kemayoran dilaporkan berada dalam kondisi fisik yang prima tanpa ada pemain yang mengalami cedera.

Pertemuan penting tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan keempat Super League musim 2026-2027. Duel sengit ini akan dihelat di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Kondisi Tim

Jelang laga penting tersebut, pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan seluruh anak asuhnya sudah siap sepenuhnya untuk meladeni perlawanan dari Skuad Laskar Mataram. Berbagai program latihan intensif telah diselesaikan dengan sangat baik oleh seluruh anggota tim.

"Persiapan kami untuk pertandingan besok berjalan dengan baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Jumat (9/10/2026).

Suasana latihan Persija Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026 sore WIB

2. Pulihnya Pemain Kunci

Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengungkapkan kegembiraannya atas pulihnya beberapa pemain pilar dari cedera. Kehadiran mereka diyakini akan memberikan suntikan tenaga tambahan bagi lini permainan Persija di lapangan.

"Selain itu, beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera, termasuk pemain yang hadir bersama kita hari ini, Donny, serta Kwon Chang-hoon, sudah kembali pulih," sambung Shin Tae-yong.