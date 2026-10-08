Pesan Shin Tae-yong kepada The Jakmania Jelang PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyambut positif rencana ribuan The Jakmania -suporter Persija Jakarta- memberikan dukungan langsung saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Namun, ia meminta para suporter tetap menjaga ketertiban dan keselamatan selama perjalanan maupun berada di stadion.

Persija Jakarta akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026. Pertandingan pekan keempat Super League 2026-2027 tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta.

1. The Jakmania Diizinkan Hadir di Bantul

Laga melawan PSIM menjadi pertandingan pertama Persija Jakarta setelah jeda internasional. Kehadiran The Jakmania dalam jumlah besar diharapkan bisa memberikan dukungan tambahan bagi tim asuhan Shin Tae-yong.

Rencana kehadiran suporter Persija Jakrta tidak terlepas dari kebijakan baru operator kompetisi, I.League. Regulasi musim 2026-2027 kembali memperbolehkan suporter tandang dengan sejumlah ketentuan.

Pendukung tamu dapat hadir apabila pertandingan tidak memiliki risiko rivalitas tinggi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antarkelompok suporter. Kebijakan tersebut langsung mendapat sambutan positif dari The Jakmania yang berencana memberikan dukungan kepada Persija di Bantul.

Shin Tae-yong mengapresiasi loyalitas The Jakmania yang bersedia datang langsung ke stadion. Menurutnya, semakin banyak suporter yang hadir, semakin besar pula dukungan yang dirasakan para pemain Persija Jakarta.

"Saya sangat berterima kasih, sebenarnya semakin banyak suporter yang datang, para pemain kami akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar," ujar Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat pada Rabu 7 Oktober 2026.