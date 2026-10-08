Persija Jakarta Menang 3 Laga Beruntun di Super League 2026-2027, Shin Tae-yong: Saya Masih Lapar!

Shin Tae-yong ingin memberikan hasil optimal kepada Persija Jakarta. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengaku belum puas sekalipun Macan Kemayoran memenangkan tiga laga awal Super League 2026-2027. Ia mengatakan masih berambisi membuat Persija Jakarta tampil lebih baik ketimbang sekarang.

Shin Tae-yong menegaskan Persija Jakarta akan terus berbenah. Persija Jakarta memasang target juara di Super League 2026-2027. Gelar juara dibidik sebagai kado ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada 22 Juni 2027.

Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Saya masih lapar," kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Okezone, Rabu 7 Oktober 2026.

1. Pesan Shin Tae-yong kepada The Jakmania

Dalam laga terdekat, Persija Jakarta akan melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB. Shin Tae-yong berpesan kepada The Jakmania -sebutan untuk suporter Persija Jakarta- untuk berhati-hati jika datang langsung ke Bantul.

"Saya sangat berterima kasih. Sebenarnya, semakin banyak suporter yang datang, para pemain kami akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jadi saya sangat berterima kasih jika banyak yang datang," kata Shin Tae-yong.

"Namun, hanya satu pesan saya: tolong jaga etika, keselamatan bersama, dan saling menghormati satu sama lain," sambungnya.