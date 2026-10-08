Mikel Arteta Resmi Perpanjang Kontrak di Arsenal hingga 2030

JAKARTA - Mikel Arteta resmi memperpanjang kontrak di Arsenal. Ia menekan kontrak baru hingga bakal mengarsiteki klub London tersebut sampai Juni 2030.

1. Mikel Arteta Perpanjang Kontrak

Pelatih asal Spanyol itu menukangi Arsenal sejak 2019. Kontrak Mikel Arteta di Arsenal sedianya berakhir musim ini, setelah sempat diperpanjang pada medio September 2024.

Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris pertama dalam 22 musim terakhir. Ia juga berhasil membawa Arsenal ke final Liga Champions musim lalu.

Selain itu, Mikel Arteta juga memenangi satu gelar Piala FA dan tiga trofi Community Shield.

Mikel Arteta

"Merupakan suatu kehormatan untuk berkomitmen pada masa depan klub ini dan terus bekerja sama dengan orang-orang luar biasa yang menginginkan yang terbaik bagi Arsenal," ujar Arteta dalam sebuah pernyataan, melansir Sky Sports, Kamis (8/10/2026).

"Klub ini unik, baik dari segi karakter maupun suasana yang diciptakannya. Saya merasa sangat istimewa karena perjalanan kita bersama akan terus berlanjut," ucapnya.

Ia menyebut ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi dirinya dan keluarga.

"Saya merasakan cinta dan rasa hormat dari para pendukung kami yang luar biasa, dan mereka pun mendapatkan hal yang sama dari saya—dan dari kami semua," katanya.