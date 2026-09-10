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Persija Jakarta Resmi Datangkan Striker asal Kroasia Ivan Mamut 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |16:31 WIB
Persija Jakarta Resmi Datangkan Striker asal Kroasia Ivan Mamut 
Persija Jakarta Resmi Datangkan Striker asal Kroasia Ivan Mamut  (Dok Persija)
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JAKARTA - Persija Jakarta resmi merekrut striker baru Ivan Mamut untuk menghadapi Super League 2026-207. Kedatangan striker asal Kroasia itu juga tak terlepas dari Marko Simic, yang merupakan mantan striker Persija Jakarta. 

1. Ivan Mamut Gabung Persija

Striker berusia 29 tahun itu dikontrak Persija Jakarta selama 2 tahun. Ia mengaku tak sabar membela klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. 

Ivan siap membuka lembaran baru bersama Persija. Antusiasmenya begitu besar untuk berjuang dan memberikan pengorbanan terbaik bagi Macan Kemayoran.

“Saya senang berada di sini, di klub ini. Saya tidak sabar untuk memulai latihan pertama bersama tim serta menjalani pertandingan pertama," ujar Ivan, dalam keterangan pers Persija, Kamis (10/9/2026). 

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)
Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)

Ia mengaku telah membahas soal Persija Jakarta dengan Marko Simic. Ia mengungkapkan, ada peran Marko Simic sehingga dirinya bergabung dengan Persija Jakarta. 

"Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Dia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” tutur Ivan.

Pemain kelahiran Kroasia, 30 April 1997 menilai, musim 2026-2027 bakal berjalan dengan baik. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani semaksimal mungkin. 

“Saya bisa merasakan bahwa musim yang baik sedang menanti kami. Jadi, kami hanya harus bermain 100 persen di setiap pertandingan. Ini tidak akan mudah karena ada banyak tim bagus di liga, tetapi kami akan berjuang untuk berada di posisi teratas klasemen,” katanya melanjutkan.

 

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