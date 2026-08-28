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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Dimainkan Lawan Luton, Chelsea Siap Jual Enzo Fernandez ke Manchester City?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |14:16 WIB
Tak Dimainkan Lawan Luton, Chelsea Siap Jual Enzo Fernandez ke Manchester City?
Tak Dimainkan Lawan Luton, Chelsea Siap Jual Enzo Fenandez ke Manchester City? (Instagram/@enzofernandez)
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JAKARTA - Chelsea dikabarkan siap menjual Enzo Fernandez ke Manchester City hanya dengan harga yang tepat. Nama Enzo Fernandez kerap disangkutpautkan dengan Manchester City pada bursa transfer kali ini. 

1. Chelsea Siap Jual Enzo Fernandez

Melansir Sky Sports, Jumat (28/8/2026), diperkirakan belum ada pembicaraan antara Manchester City dan Chelsea. Namun, Enzo Fernandez tidak disertakan dalam kemenangan di Carabao Cup melawan Luton pada tadi malam.

Sky Sports mendapat informasi Man City sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran bagi pemain Timnas Argentina tersebut sebelum tenggat waktu pada Selasa pukul 23.00.

Enzo Fernandez di laga Chelsea vs Fulham. (Foto: Instagram/chelseafc)
Enzo Fernandez di laga Chelsea vs Fulham. (Foto: Instagram/chelseafc)

Setelah pertandingan itu, pelatih Chelsea, Xabi Alonso mengatakan, Fernandez adalah seorang profesional yang baik yang berlatih dengan bagus. 

Xabi Alonso mengambil keputusan untuk tidak memasukkan Enzo Fernandez ke dalam skuad pertandingan saat menang atas Luton di putaran kedua Carabao Cup malam ini.

"Itu hanya karena pertandingan hari ini dan kami memiliki pemain lain yang membutuhkan menit bermain," ujar Alonso dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Luton.

 

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