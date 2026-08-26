Calon Pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde Gabung AS Roma, Kembali Rasakan Atmosfer Liga Italia!

CALON pemain Timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde gabung AS Roma pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Jayden Oosterwolde akan menjalani masa peminjaman selama satu musim, dengan opsi permanen di angka 18 juta euro atau setara Rp371,5 miliar.

Bagi Jayden Oosterwolde, berkarier di Italia bukan yang pertama. Ia sempat 1,5 tahun membela Parma pada 2020-2022, klub yang saat itu eksis di Serie B.

Jayden Oosterwolde segera gabung AS Roma. (Foto: Instagram/@jaydenoosterwolde)

Selepas meninggalkan Parma, Jayden Oosterwolde gabung Fenerbahce. Bersama Fenerbahce, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri dan bek tengah ini muncul sebagai pemain andalan. Dari 112 pertandingan bersama Fenerbahce di semua kompetisi, Jayden Oosterwolde mengemas tiga gol dan satu assist.

1. Jayden Oosterwolde Diincar PSSI

PSSI telah mendekati Jayden Oosterwolde sejak 2020. Ia diplot membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2021 yang digelar di Tanah Air.

Namun, ajakan itu ditolak Jayden Oosterwolde. Bahkan ibu Jayden Oosterwolde menanyakan kans sang anak membela Timnas Indonesia atau Suriname. Untuk saat ini, Jayden Oosterwolde ingin berjuang mendapatkan tempat di Timnas Belanda.

“Ibu saya berasal dari Indonesia. Ia menghubungi saya setiap bulan dan menanyakan apakah saya ingin bermain Indonesia atau Suriname,” kata Jayden Oosterwolde kepada A Spor, Okezone mengutip dari @TimnasXtra.

“Namun, saya masih ingin bermain untuk Belanda. Saya merasa punya peluang dan itulah hal yang ingin saya perjuangkan,” lanjut mantan pemain FC Twente dan Parma tersebut.