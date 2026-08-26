Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Calon Pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde Gabung AS Roma, Kembali Rasakan Atmosfer Liga Italia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |09:54 WIB
Calon Pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde Gabung AS Roma, Kembali Rasakan Atmosfer Liga Italia!
Calon pemain Timnas Indonesia Jayden Oosterwolde segera gabung AS Roma. (Foto: Instagram/@jaydenoosterwolde
A
A
A

CALON pemain Timnas Indonesia, Jayden Oosterwolde gabung AS Roma pada bursa transfer musim panas 2026. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Jayden Oosterwolde akan menjalani masa peminjaman selama satu musim, dengan opsi permanen di angka 18 juta euro atau setara Rp371,5 miliar.

Bagi Jayden Oosterwolde, berkarier di Italia bukan yang pertama. Ia sempat 1,5 tahun membela Parma pada 2020-2022, klub yang saat itu eksis di Serie B.

Jayden Oosterwolde segera gabung AS Roma. (Foto: Instagram/@jaydenoosterwolde)
Jayden Oosterwolde segera gabung AS Roma. (Foto: Instagram/@jaydenoosterwolde)

Selepas meninggalkan Parma, Jayden Oosterwolde gabung Fenerbahce. Bersama Fenerbahce, Jayden Oosterwolde yang biasa mentas sebagai fullback kiri dan bek tengah ini muncul sebagai pemain andalan. Dari 112 pertandingan bersama Fenerbahce di semua kompetisi, Jayden Oosterwolde mengemas tiga gol dan satu assist.

1. Jayden Oosterwolde Diincar PSSI

PSSI telah mendekati Jayden Oosterwolde sejak 2020. Ia diplot membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2021 yang digelar di Tanah Air.

Namun, ajakan itu ditolak Jayden Oosterwolde. Bahkan ibu Jayden Oosterwolde menanyakan kans sang anak membela Timnas Indonesia atau Suriname. Untuk saat ini, Jayden Oosterwolde ingin berjuang mendapatkan tempat di Timnas Belanda.

 “Ibu saya berasal dari Indonesia. Ia menghubungi saya setiap bulan dan menanyakan apakah saya ingin bermain Indonesia atau Suriname,” kata Jayden Oosterwolde kepada A Spor, Okezone mengutip dari @TimnasXtra.

“Namun, saya masih ingin bermain untuk Belanda. Saya merasa punya peluang dan itulah hal yang ingin saya perjuangkan,” lanjut mantan pemain FC Twente dan Parma tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/51/3238132/jay_idzes_belum_main_bersama_sassuolo_musim_ini_jayidzes-T5QS_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia di Eropa yang Belum Main Musim Ini, Nomor 1 Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/51/3237910/kevin_diks_jadi_kapten_di_laga_tsv_schott_mainz_vs_borussia_monchengladbach_timnasxtra-5Hci_large.jpg
Hasil Pemain Timnas Indonesia di Eropa Semalam: Kevin Diks Kapten, Dean James Cetak Assist Manis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/51/3237650/berikut_dua_pemain_timnas_indonesia_yang_klubnya_dimiliki_city_football_group-pS9y_large.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia yang Klubnya Dimiliki City Football Group, Nomor 1 Debutan Termuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/51/3237641/berikut_tiga_pemain_timnas_indonesia_berstatus_homegrown_player_di_liga_top_eropa-W59F_large.jpg
3 Pemain Timnas Indonesia Berstatus Homegrown Player di Liga Top Eropa, Nomor 1 Emil Audero!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/25/51/1742787/jonatan-christie-resmi-jadi-tunggal-putra-nomor-1-dunia-indonesia-akhiri-penantian-26-tahun-rfv.webp
Jonatan Christie Resmi Jadi Tunggal Putra Nomor 1 Dunia, Indonesia Akhiri Penantian 26 Tahun
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/26/panjat_tebing.jpg
Panjat Tebing Indonesia Bawa Pulang 2 Perunggu dari Asia Youth Championship Guiyang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement