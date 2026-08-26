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Raheem Sterling Terancam Hukuman Dua Tahun Penjara Usai Dikenakan Tiga Dakwaan Hukum

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |11:03 WIB
Raheem Sterling Terancam Hukuman Dua Tahun Penjara Usai Dikenakan Tiga Dakwaan Hukum
Raheem Sterling terancam hukuman dua tahun penjara. (Foto: Instagram/sterling7)
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MANTAN bintang Timnas Inggris, Raheem Sterling resmi didakwa dengan tiga tuduhan hukum serius menyusul insiden kecelakaan lalu lintas tunggal yang dialaminya pada Mei 2026 lalu. Karena dakwaan itu, Sterling pun terancam kena hukuma penjara.

Pemain berusia 31 tahun yang kini berstatus tanpa klub tersebut terancam hukuman penjara hingga dua tahun. Namun, hukuman itu baru benar-benar terjadi jika ia terbukti bersalah atas rentetan dakwaan yang dijatuhkan kepadanya oleh pihak kepolisian setempat.

Insiden tersebut bermula ketika mobil Lamborghini mewah yang dikendarainya menabrak pembatas jalan tol di dekat Interchange Minley di ruas M3. Beruntung, tidak ada kendaraan lain yang terlibat dan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa yang terjadi pukul 9 pagi itu.

1. Kronologi Insiden

Selepas kejadian tersebut, Sterling sempat diamankan oleh Kepolisian Hampshire untuk dimintai keterangan sebelum akhirnya dibebaskan dengan status jaminan. Berdasarkan laporan resmi, penyelidikan lebih lanjut kini telah merampungkan berkas perkara.

Raheem Sterling
Raheem Sterling

Pemain yang pernah memperkuat Liverpool dan Manchester City itu secara resmi dihadapkan pada tiga tuduhan, yakni berkendara secara berbahaya, kepemilikan dinitrogen oksida (gas tertawa) untuk penyalahgunaan inhalasi, serta kegagalan memberikan spesimen tes.

Sterling dijadwalkan harus menjalani persidangan perdana di Pengadilan Magistrat Basingstoke guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum pada 15 September mendatang.

 

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Topik Artikel :
Soccertainment Rahem Sterling
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