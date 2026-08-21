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Sandy Walsh Ungkap Perasaan Bahagia Usai Jalani Latihan Perdana Bersama Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |19:59 WIB
Sandy Walsh Ungkap Perasaan Bahagia Usai Jalani Latihan Perdana Bersama Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/persib)
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BANDUNG – Pemain anyar Persib Bandung, Sandy Walsh, akhirnya merasakan atmosfer latihan perdana bersama klub berjuluk Pangeran Biru tersebut. Sesi latihan yang berlangsung di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/8/2026) ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh pemain serba bisa berusia 31 tahun itu.

Sebelum menginjakkan kaki di Bandung, Sandy sebenarnya sudah lebih dulu mengikuti rangkaian pemusatan latihan Persib di Pulau Bali. Namun, kesempatan berlatih langsung di markas kebanggaan klub menghadirkan kesan tersendiri yang membuatnya sangat menikmati hari-hari awalnya di tanah pasundan.

1. Proses Adaptasi

Kehadiran Sandy di ruang ganti Persib tidak diwarnai dengan kecanggungan berlebih. Pemain kelahiran Belgia tersebut mengaku proses adaptasinya berjalan sangat lancar karena ia sudah mengenal sebagian besar punggawa skuad Maung Bandung sejak lama.

Faktor pernah membela Timnas Indonesia membuatnya langsung akrab dengan sejumlah pilar penting Persib. Nama-nama seperti Thom Haye, Marc Klok, Beckham Putra Nugraha, hingga Eliano Reijnders membuat Sandy merasa langsung berada di rumah sendiri.

Selain pemain lokal dan pilar naturalisasi, Sandy juga sudah memiliki bekal pengenalan terhadap pemain asing seperti Gakuto Notsuda dan Gabi Mutombo yang pernah ia hadapi atau kenal dari kompetisi Liga Thailand sebelumnya.

Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)
Sandy Walsh resmi berseragam Persib Bandung dengan kontrak selama tiga tahun (Foto: Persib Bandung)

Bahkan, jauh sebelum memutuskan bergabung, Sandy mengaku sempat memantau performa Persib musim lalu.

"Jadi, para pemain yang sudah berada di sini yang belum saya kenal, saya sedikit tahu gaya bermain mereka, dan sangat bagus untuk bisa saling mengenal dan mulai bekerja bersama," jelas Sandy Walsh, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat (21/8/2026).

Perasaan gembira tersebut juga ia gambarkan secara langsung ketika ditanya mengenai kesannya menginjakkan kaki di lapangan latihan bersama rekan-rekan barunya.

 

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