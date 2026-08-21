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Pantang Gentar Lawan Persib Bandung! Njabulo Blom Siap Antar Borneo FC Berprestasi di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |10:31 WIB
Pantang Gentar Lawan Persib Bandung! Njabulo Blom Siap Antar Borneo FC Berprestasi di Super League 2026-2027
NJABULO Blom siap memberikan yang terbaik bagi Borneo FC. (Foto: Laman resmi Borneo FC)
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NJABULO Blom siap memberikan kontribusi maksimal untuk membantu Borneo FC meraih posisi terbaik pada musim 2026-2027, sekaligus menghentikan dominasi Persib Bandung di Super League. Gelandang asal Afrika Selatan itu juga mengaku proses adaptasinya bersama Pesut Etam -julukan Borneo FC- berjalan baik meski baru pertama kali bermain di Indonesia.

Ia bergabung dengan Borneo FC pada gelombang akhir perekrutan pemain asing. Meski harus beradaptasi dengan lingkungan dan kompetisi baru, pemain itu mengaku tidak mengalami kendala berarti selama berada di Samarinda.

Njabulo Blom siap memberikan yang terbaik bagi Borneo FC. (Foto: Laman resmi Borneo FC)
Njabulo Blom siap memberikan yang terbaik bagi Borneo FC. (Foto: Laman resmi Borneo FC)

1. Proses Adaptasi Berjalan Lancar

Menurut Blom, atmosfer positif di dalam tim menjadi salah satu faktor yang membuat proses adaptasinya berlangsung lancar. Program latihan yang diberikan tim pelatih juga membantu dirinya memahami lingkungan barunya.

“Ya, saya merasa sangat baik dan saya menyukai orang-orang di sini dan pelatihannya. Sejauh ini semuanya berjalan dengan bagus,” kata Blom, Okezone mengutip dari laman resmi Borneo FC, Jumat (21/8/2026).

Selain latihan, Blom menilai kebersamaan antarpemain di luar lapangan juga penting untuk membangun kekompakan tim. Interaksi tersebut membuat para pemain bisa lebih mengenal satu sama lain sekaligus membangun chemistry sebelum menghadapi kompetisi.

“Tentu saja menghabiskan waktu bersama dengan tim, mengenal mereka di luar lapangan. Dan juga kita telah melakukan kegiatan outbound bersama tim, jadi ya itu sangat baik untuk membuat kita semakin kompak,” tutur Blom.

 

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