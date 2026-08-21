Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Manila Digger FC di Playoff AFC Champions League 2 2026-2027

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Manila Digger FC di playoff AFC Champions League 2 2026-2027 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga akan dilangsungkan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Menang Lolos ke Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027

Persib Bandung wajib menang atas Manila Digger FC demi lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Namun, jika pun lolos ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027, langkah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- tidak akan mudah.

Persib Bandung siap lolos ke AFC Champions League 2 2026-2027.

Skuad Igor Tolic akan tergabung di Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel (Vietnam). Namun, dengan investasi besar yang sudah dilakukan manajemen via mendatangkan pemain-pemain top, kesempatan Persib bersaing terbuka lebar.

Jika kalah dari Manila Digger FC, apakah Persib Bandung akan tetap eksis di AFC Champions League 2 2026-2027? Andai kalah dari Manila Digger FC, Persib Bandung akan turun di AFC Challenge 2026-2027 yang merupakan kompetisi klub antarklub Asia level tiga.

Persib Bandung akan tergabung di Grup E bersama Shan United (Myanmar), Hang Yuan (Taiwan) dan pemenang playoff. Namun, melihat persiapan matang, peluang Persib Bandung lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 terbuka lebar.

2. Profil Manila Digger FC

Manila Digger FC merupakan klub yang terbilang hijau di Filipina. Klub yang bermarkas di Rizal Memorial Stadium ini berdiri pada 2018 alias berusia delapan tahun!