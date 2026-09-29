Jadwal Persib Bandung pada Oktober 2026: Laga Lawan Garudayaksa FC Dimajukan!

JADWAL Persib Bandung sepanjang Oktober 2026 akan diulas Okezone. Sejak Minggu 20 September 2026, Persib Bandung tak lagi melakoni pertandingan karena jeda internasional. Baru pada Kamis 8 Oktober 2026, Persib Bandung kembali bertanding.

1. Jalani 7 Pertandingan Sepanjang Oktober 2026

Persib Bandung dijadwalkan menjalani tujuh pertandingan dari 8 hingga 28 Oktober 2026. Jika dirata-rata, Persib Bandung hanya memiliki recovery 2,85 hari setiap pertandingan.

Persib Bandung siap menjalani 7 pertandingan pada Oktober 2026. (Foto: Instagram/@persib)

Kondisi itu tentu membuat pusing pelatih Persib Bandung, Igor Tolic. Pelatih asal Kroasia itu harus pintar-pintar melakukan rotasi.

Jika mengandalkan pemain yang itu-itu saja, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dalam bahaya. Sekarang harapannya, pemain-pemain yang mengalami cedera segera pulih.

Sandy Walsh, Gakuto Notsuda dan Luciano Guaycochea adalah beberapa pemain yang diharapkan segera pulih. Jika nama-nama ini pulih, Igor Tolic memiliki banyak alternatif saat menjalani tiga kompetisi sepanjang Oktober 2026 (Super League, AFC Champions League dan ASEAN Club Championships).

2. Laga Lawan Garudayaksa FC Dimajukan

Laga Garudayaksa FC vs Persib Bandung di lanjutan pekan ketujuh Super League 2026-2027 sedianya digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Senin 26 Oktober 2026. Namun, karena terlalu mepet dengan matchday ketiga Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 melawan Melbourne Victory di Bandung pada Rabu 28 Oktober 2026, laga melawan Garudayaksa FC dimajukan satu hari.