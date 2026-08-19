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Jose Mourinho Tertawa Lihat Kylian Mbappe Balik Latihan Bareng Real Madrid: Dia Terlalu Bagus

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |19:45 WIB
Jose Mourinho Tertawa Lihat Kylian Mbappe Balik Latihan Bareng Real Madrid: Dia Terlalu Bagus
Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, terkagum-kagum dengan sosok Kylian Mbappe (Foto: Instagram/@realmadrid)
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MADRID – Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, terkagum-kagum dengan sosok Kylian Mbappe. Apalagi, striker Timnas Prancis itu rela memangkas waktu liburannya dan kembali berlatih lebih cepat dari jadwal.

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1. Datang Lebih Cepat

Real Madrid. (Foto: Instagram/realmadrid)

Mbappe dijadwalkan kembali bergabung dengan skuad Madrid pada 14 Agustus 2026 usai membela Timnas Prancis di Piala Dunia. Klub memberinya waktu libur ekstra karena Les Bleus melaju hingga semifinal.

Tapi, pemain berusia 27 tahun tersebut datang lebih cepat dua hari dari jadwal yang sudah ditentukan. Mbappe pun langsung  melahap menu latihan yang disusun oleh Mourinho dan stafnya.

Tidak heran, Mou langsung melontarkan pujian terkait sikap Mbappe. Bahkan, saking bagusnya, The Special One sampai tertawa.

“Mbappe luar biasa. Dia terkadang membuat saya tertawa di sesi latihan, karena dia terlalu bagus. Dia ada di level teratas,” puji Mourinho, dinukil dari Goal International, Rabu (19/8/2026).

 

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