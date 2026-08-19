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Alasan Real Madrid Stop Kejar Rodri Versi Jose Mourinho: Dia Ragu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:40 WIB
Alasan Real Madrid Stop Kejar Rodri Versi Jose Mourinho: Dia Ragu
Real Madrid berhenti mengejar Rodri yang kemudian bergabung dengan Barcelona (Foto: FIFA)
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REAL Madrid memutuskan berhenti mengejar Rodri yang kemudian bergabung dengan Barcelona di bursa transfer musim panas 2026. Jose Mourinho lantas mengungkap alasannya.

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1. Jadi Rebutan

Gelandang Timnas Spanyol Rodri (Instagram/@sefutbol)

Rodri jadi rebutan antara dua klub yang berseteru di Spanyol. Madrid awalnya jadi kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan eks Manchester City tersebut.

Tapi, pada akhirnya, Rodri memilih tawaran yang diajukan Barcelona. Ia pindah dari Stadion Etihad dengan mahar 60 juta Euro (setara Rp1,24 triliun) dan dikontrak hingga Juni 2030.

2. Sangat Tertarik

Mourinho mengakui Madrid sangat tertarik memboyong Rodri ke Stadion Bernabeu. Tawaran menggiurkan pun diajukan kepada pemain berusia 30 tahun tersebut.

Bahkan, Mourinho beberapa kali bicara langsung dengan Rodri. Sayangnya, Madrid menarik diri dari perburuan. Menurut The Special One, sang pemain ragu dengan proyek klubnya.

“Saya bicara kepadanya beberapa kali dan Real Madrid mengajukan tawaran yang bagus. Saya pikir ada hubungan yang baik (antara Real Madrid) dengan City,” papar Mourinho, dinukil dari Goal International, Rabu (19/8/2026).

 

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