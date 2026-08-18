Rodri Gabung, Barcelona Otomatis Juara Liga Champions 2026-2027?

JAKARTA - Gelandang asal Spanyol, Rodri, selangkah lagi bergabung dengan Barcelona. Dengan bergabungnya Rodri, apakah Barcelona otomatis dapat menjuarai Liga Champions 2026-2027?

1. Rodri Gabung Barcelona

Diketahui, Manchester City sepakat menjual Rodri ke Barcelona, setelah negosiasi berjalan alot. Rodri dijual ke Barcelona dengan nilai transfer 60 juta euro, plus bonus hingga totalnya dapat mencapai lebih dari 70 juta euro.

Pemain terbaik Piala Dunia 2026 itu kini tinggal menjalani tes medis, sebelum diperkenalkan secara resmi sebagai pemain Barcelona.

Rodri mengaku senang bisa tiba di Barcelona. Ia menyebut bermain di Barcelona adalah sebuah mimpi.

Ia pun langsung menargetkan gelar juara bersama klub Catalan tersebut, termasuk Liga Champions.

Rodri tiba di Barcelona. (Foto: Diario AS)

"Senang bisa tiba, beberapa hari terakhir sangat menegangkan, saya sangat gembira berada di sini," kata Rodri dalam siaran Jijantes FC, dikutip Selasa (18/8/2026).

"Bermain untuk Barcelona adalah sebuah mimpi. Kami akan mengincar Liga Champions dan semua gelar lain yang akan kami raih," ucapnya.

Diketahui, Manchester City mendatangkan Rodri dari Atletico Madrid pada musim panas 2019. Saat itu, Manchester City harus merogoh kocek 70 juta euro untuk mendatangkannya.

Selama 7 musim memperkuat City, Rodri telah mencatatkan penampilan sebanyak 298 kali. Dalam periode itu, ia membawa City meraih 12 trofi, itu termasuk 4 gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.