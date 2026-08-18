Aqil Savik Dapat Bekal Penting dari TC Persija Jakarta di Thailand

Aqil Savik mendapat bekal penting dari TC Persija Jakarta di Thailand (Foto: Persija Jakarta)

BANGKOK – Aqil Savik cukup gembira dengan pemusatan latihan (TC) Persija Jakarta di Thailand. Ia pun mendapat bekal penting untuk mengarungi Super League 2026-2027.

Empat kiper Persija, yakni Aqil, Hafizh Rizkianur, Andritany Ardhiyasa, dan Nadeo Argawinata yang baru bergabung, mengikuti program latihan bersama tim. Mereka mendapat menu latihan yang tidak kalah berat dibandingkan pemain di posisi lainnya.

1. Latihan

Dalam setiap sesi, para kiper bahkan menjadi pemain yang datang lebih awal dan menyelesaikan latihan paling akhir. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya perhatian terhadap persiapan penjaga gawang jelang kompetisi musim baru.

Program yang diberikan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan fisik. Para kiper juga mendapatkan materi teknik dan taktikal karena mereka dituntut memiliki peran dalam permainan tim secara keseluruhan.

Keterlibatan penjaga gawang terlihat dalam sejumlah sesi laga internal yang digelar tim pelatih Persija. Mereka dibiasakan untuk mendistribusikan bola sekaligus menjadi opsi bagi pemain lain ketika membangun serangan dari lini belakang.

2. Manfaat Besar

Aqil menilai program TC di Thailand memberikan manfaat besar bagi perkembangannya. Menurutnya, intensitas latihan yang dijalani bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi kompetisi yang lebih ketat.

“Latihan hari ini sangat intens, bagus untuk tim untuk meningkatkan fisik dan chemistry antarpemain,” kata Aqil, dilansir dari laman resmi Persija, Selasa (18/8/2026).

“Program ini bagus untuk kiper karena fisik kiper sangat ditempa di sini. Fisik dasar, teknik, dan semuanya sangat ditempa sehingga sangat bagus untuk perkembangan di liga yang akan kami hadapi,” sambungnya.