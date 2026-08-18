Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

AFC Champions League 2 2026-2027: Harga Pasar Persib Bandung di Atas Melbourne Victory dan The Cong–Viettel FC!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |17:53 WIB
AFC Champions League 2 2026-2027: Harga Pasar Persib Bandung di Atas Melbourne Victory dan The Cong–Viettel FC!
Persib Bandung memiliki harga pasar pemain di atas Melbourne Victory dan The Cong-Viettel. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung tergabung di Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel FC (Vietnam) jika menang atas Manila Digger FC (Filipina) dalam laga playoff yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026 malam WIB.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendapatkan level lawan yang jauh lebih sulit ketimbang musim lalu. Di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung dipertemukan dengan Bangkok United (Thailand), Lion City Sailors FC (Singapura) dan Selangor FC (Malaysia).

Persib Bandung ditunggu lawan berat jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.
Persib Bandung ditunggu lawan berat jika lolos fase grup AFC Champions League 2 2026-2027.

Hasilnya, Persib Bandung yang kala itu dilatih Bojan Hodak finis sebagai juara grup dan berhak lolos ke 16 besar. Bagaimana dengan kiprah Persib Bandung di musim 2026-2027?

1. Harga Pasar Persib Bandung Bukan yang Terendah

Persib Bandung dihadapkan dengan FC Seoul yang enam kali juara Liga Korea Selatan, Melbourne City empat kali kampiun Liga Australia serta The Cong-Viettel FC yang enam kali jawara Liga Vietnam.

Namun, melihat susunan pemain saat ini, Maung Bandung pantang minder. Bahkan harga pasaran pemain Persib Bandung hanya kalah di bawah FC Seoul!

Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar skuad Persib Bandung berada di angka Rp165,9 miliar. Skuad asuhan Igor Tolic di atas Melbourne Victory (Rp132,97 miliar) dan The Cong-Viettel FC (Rp91,69 miliar).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/261/3235602/ratchaburi_fc_akan_tampil_di_afc_champions_league_elite_2026_2027_rbfcofficial-QlYg_large.jpg
Dulu Bantai Persib Bandung, Ratchaburi FC Kini Lolos AFC Champions League Elite 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/261/3235585/persib_bandung-4QdK_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing AFC Champions League 2 2026-2027: Persib Bandung Masuk Pot 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/261/3235390/persib_bandung_berpotensi_lawan_tim_tim_asia_tenggara_di_afc_champions_league_2_2026_2027_persib-cAQf_large.jpg
Persib Bandung Dikepung 3 Negara Asia Tenggara di Fase Grup AFC Champions League 2 2026-2027?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/261/3235383/jadwal_drawing_afc_champions_league_2_2026_2027_persibcoid-ItDz_large.JPG
Jadwal Drawing AFC Champions League 2 2026-2027: Menanti Lawan Persib Bandung!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/08/17/11/1739813/cristiano-ronaldo-pensiun-akhir-musim-ini-hyh.webp
Cristiano Ronaldo Pensiun Akhir Musim Ini?
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/08/18/rehan_naufal_kusharjantogloria_emanuelle_widjaj.jpg
Rehan/Gloria Bongkar Momen Gila Sebelum Lawan Malaysia, Berakhir dengan Kemenangan Telak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement