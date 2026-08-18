PERSIB Bandung tergabung di Grup E AFC Champions League 2 2026-2027 bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel FC (Vietnam) jika menang atas Manila Digger FC (Filipina) dalam laga playoff yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin, 31 Agustus 2026 malam WIB.
Maung Bandung -julukan Persib Bandung- mendapatkan level lawan yang jauh lebih sulit ketimbang musim lalu. Di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung dipertemukan dengan Bangkok United (Thailand), Lion City Sailors FC (Singapura) dan Selangor FC (Malaysia).
Hasilnya, Persib Bandung yang kala itu dilatih Bojan Hodak finis sebagai juara grup dan berhak lolos ke 16 besar. Bagaimana dengan kiprah Persib Bandung di musim 2026-2027?
Persib Bandung dihadapkan dengan FC Seoul yang enam kali juara Liga Korea Selatan, Melbourne City empat kali kampiun Liga Australia serta The Cong-Viettel FC yang enam kali jawara Liga Vietnam.
Namun, melihat susunan pemain saat ini, Maung Bandung pantang minder. Bahkan harga pasaran pemain Persib Bandung hanya kalah di bawah FC Seoul!
Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar skuad Persib Bandung berada di angka Rp165,9 miliar. Skuad asuhan Igor Tolic di atas Melbourne Victory (Rp132,97 miliar) dan The Cong-Viettel FC (Rp91,69 miliar).