Media Vietnam Ketar-ketir Lihat The Cong-Viettel Segrup dengan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2026-2027

HASIL drawing fase grup AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027 yang dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (18/8/2026) siang WIB menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Tak terkecuali media Vietnam, The Thao 247, yang menyoroti peta persaingan ketat di Grup E yang juga diisi oleh Persib Bandung,

Berdasarkan hasil undian resmi AFC, wakil Vietnam The Cong-Viettel dipastikan menempati Grup E Wilayah Timur. Mereka harus bersiap menghadapi lawan-lawan berat seperti klub papan atas Korea Selatan FC Seoul, wakil kuat asal Australia, Melbourne Victory, dan potensi jumpa Persib Bandung dari Indonesia.

1. Tantangan Berat

Media Vietnam menilai Grup E sebagai grup yang sangat menantang bagi The Cong-Viettel. FC Seoul dikenal sebagai kekuatan tradisional Korea Selatan yang mengandalkan kecepatan bola dan pengalaman di kompetisi Asia, meski finis di peringkat keenam K-League 1 2025.

Sementara itu, Melbourne Victory dikenal lewat permainan fisik yang bertenaga serta duel-duel bola atas yang merepotkan. Belum lagi faktor kelelahan akibat perjalanan jauh ke Australia yang harus diantisipasi oleh skuad asuhan pelatih Velizar Popov tersebut.

Satu slot tersisa di Grup E akan diperebutkan melalui jalur play-off antara wakil Indonesia, Persib Bandung, melawan klub Filipina, Manila Digger, yang dijadwalkan bertanding pada 31 Agustus mendatang.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Media setempat menyoroti bahwa Persib Bandung berpotensi menjadi lawan yang sangat diwaspadai jika berhasil lolos, mengingat kedalaman skuad serta dukungan suporter Indonesia yang dikenal sangat masif dan fanatik.

2. Persiapan The Cong-Viettel

The Cong-Viettel sendiri melaju ke pentas AFC Champions League Two musim ini dengan status sebagai runner-up V.League 2025-2026. Tiket tersebut diraih setelah mereka menaklukkan sang juara bertahan, CAHN FC, dengan skor tipis 1-0 di partai penutup musim.