Hasil Drawing AFC Champions League 2 2026-2027: Persib Bandung Lawan FC Seoul hingga Melbourne Victory

KUALA LUMPUR – Pengundian fase grup AFC Champions League (ACL) 2 musim 2026-2027 telah resmi dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (18/8/2026) siang WIB. Hasil drawing ini langsung menarik perhatian pencinta sepak bola Tanah Air karena menyangkut nasib wakil Indonesia, Persib Bandung.

Ajang antarklub Asia kasta kedua ini diikuti oleh total 32 tim yang terbagi merata ke dalam dua wilayah utama, yakni Zona Barat dan Zona Timur. Khusus untuk Zona Timur, persaingan dipastikan bakal berjalan sengit dengan kehadiran klub-klub kuat dari Asia Tenggara dan Asia Timur.

1. Harus Lolos Playoff

Meski drawing sudah rampung, Maung Bandung secara resmi baru akan mengamankan tiket ke fase grup jika mampu menaklukkan wakil Filipina, Manila Digger, pada laga playoff krusial yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 31 Agustus 2026.

Jika sukses melewati adangan Manila Digger, Persib yang otomatis masuk ke Pot 4 bersama Tampines Rovers, Tai Po, dan Phnom Penh Crown dipastikan terhindar dari ketiganya di fase grup awal, namun harus bersiap menghadapi lawan berat dari pot di atasnya.

Berdasarkan hasil undian Zona Timur, jika lolos, Persib langsung ditempatkan di Grup A yang tergolong berat. Mereka sudah ditunggu oleh klub raksasa Korea Selatan FC Seoul dari Pot 1, wakil Australia Melbourne Victory dari Pot 2, serta klub Vietnam The Cong – Viettel dari Pot 3.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Absennya wakil Asia Tenggara di Pot 1 membuat peluang Persib untuk langsung berhadapan dengan tim-tim elite semenanjung Korea sejak fase grup menjadi sebuah keniscayaan yang harus dihadapi dengan persiapan matang.

2. Hasil Lengkap

Sementara itu, drawing lengkap untuk seluruh grup di Wilayah Timur dan Barat juga telah rampung menentukan peta persaingan awal bagi masing-masing kontestan yang akan bertarung ketat demi lolos ke babak selanjutnya.

Untuk Wilayah Barat, persaingan terbagi rata ke dalam Grup A yang diisi Al Wahda, PFC Nasaf, Kuwait SC, dan Al Khalidaya, serta Grup B yang mempertemukan Al Jazira, Golgohar Sirjan, Muharraq, dan Arkadag.