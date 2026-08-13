Siap Hadapi Sabah FC dan Persib, Pelatih Bali United Incar Kemenangan

GIANYAR - Bali United FC mengincar kemenangan saat menghadapi Persib Bandung dan Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026. Turnamen pramusim itu menjadi persiapan sebelum bergulirnya Super League 2026-2027.

1. Siap Hadapi Persib dan Sabah

Sabah FC dari Malaysia dan Persib Bandung menjadi dua lawan yang akan dihadapi dalam turnamen yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar mulai 13-28 Agustus 2026.

Laga tersebut menjadi bagian dari persiapan Bali United sebelum menghadapi kompetisi kasta tertinggi. Bagi tim pelatih, menghadapi lawan dengan karakter berbeda memberikan keuntungan tersendiri karena pemain harus mampu beradaptasi dengan situasi pertandingan yang tidak selalu sama.

“Saya tidak tahu persis seberapa kuat mereka saat ini, tapi Persib adalah tim yang bagus dan Sabah juga akan menjadi tim yang kuat," kata pelatih Bali United, Johnny Jansen, melansir laman iLeague, Kamis (13/8/2026).

Persib Bandung TC di Bali. (Foto: Instagram/persib)

"Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Namun, kondisi fisik kami semakin membaik. Saya rasa ini akan menjadi dua pertandingan yang berkualitas,” katanya.

Selain itu dengan dua laga tersebut juga memberikan kesempatan kepada staf pelatih untuk mengevaluasi kesiapan skuad secara lebih menyeluruh.